Scariolo: «Contra estos equipos tenemos que ir a golpear primero»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación tras el partido de la jornada 11 de la Euroliga entre el Real Madrid y el Panathinaikos. El entrenador del equipo blanco, tras la dura derrota de su equipo, dijo que hay que hacer «autocrítica», pero remarcó el «excelente trabajo» de los suyos en la segunda parte en la que arrastraron «una mochila bastante pesado».

«Kenneth Faried ha sido decisivo. Hemos jugado una excelente segunda parte, con actitud, agresividad, pero llevábamos una mochila bastante pesada en la que han controlado a nuestros generadores de juego y nosotros muy mal a los suyos. Shorts y Sloukas han sido fantásticos. En la segunda parte hemos hecho un excelente trabajo», afirmó.

«Contra estos equipos tenemos que ir a golpear primero. Cuando hay una penetración hay que tapar el aro. Autocrítica por la primera parte, felicitar a los jugadores por la segunda. Había jugadores que estaban con muy poca energía», añadió

«Andrés Feliz ha hecho un buen partido. Hemos decidido mandarlo al quinteto inicial. Limitó al mejor jugador del equipo rival, Kendrick Nunn. Ha correspondido bien esta decisión, también en lo anotador. Buen partido en ambos lados de la cancha», aseguró para concluir Scariolo una muy breve comparecencia ante los medios de comunicación.