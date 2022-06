El Real Madrid vuelve a clamar contra el arbitraje en el Palau

El Real Madrid y sus jugadores se han lanzado a criticar el arbitraje en el Palau Blaugrana durante el segundo partido de la final de la Liga Endesa. La acción de la polémica se produjo a falta de 27 segundos, una falta de Tavares sobre Higgins que acabó decidiendo el partido, ya que el estadounidense anotó los tiros libres que dieron la victoria al Barcelona.

La propia crónica publicada por el Real Madrid en su página web refleja el disgusto. «El Real Madrid perdió en el Palau Blaugrana el segundo partido de la final de la Liga, que estuvo marcado por un polémico arbitraje. En los últimos segundos, y con empate en el marcador, Higgins convirtió dos tiros libres por una falta inexistente de Tavares que acabaron decidiendo el encuentro», reza el texto.

Los jugadores también mostraron su disgusto, como ocurrió en el caso de Guerschon Yabusele. El francés, el mejor de los suyos en el encuentro, se lanzó a por los árbitros en cuanto pitaron el final para reclamar la acción de Tavares sobre Higgins. «Increíble… Esto realmente tiene que parar», lamentó.

Unbelievable… this really need to stop.

Por su parte, Nigel Williams-Goss, baja por lesión, también descargó su frustración con los colegiados. «Los árbitros les han dado el partido otra vez… increíble. ¡No lo entiendo de ninguna manera! ¡¡¡Dejen a los equipos decidir quién gana y quién pierde!!!», sentenció.

Refs give them the game again… unbelievable. I don’t understand this at all! Let the teams decide who wins and loses!!!

— Nigel Williams-Goss (@NigelWG5) June 15, 2022