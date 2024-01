El Real Madrid vapulea al Bilbao Basket y despeja dudas

El Real Madrid aumenta su liderato en la Liga Endesa tras imponerse al Bilbao Basket (95-80) en la jornada 19. Regresaba el equipo blanco a reencontrarse con su afición tras una semana que ha transcurrido de la peor manera posible. Dos derrotas consecutivas en sendas visitas a Murcia y Mónaco urgían un partido para recuperar sensaciones en este sprint final antes de que se dispute la Copa del Rey y el Surne Bilbao Basket parecía el rival propicio para ello. Chus Mateo recuperaba a algunos jugadores aunque perdía, además de las bajas ya conocidas de Llull y Tavares, al francés Fabian Causeur, que no pudo ser de la partida ante el conjunto vasco.

El encuentro comenzó con poca tensión defensiva y mucho acierto en la búsqueda del aro rival. Campazzo y Abalde lideraron el ataque blanco que veían la canasta con mucha facilidad y que, por momentos, parecía que iba a romper el partido durante estos primeros compases. Pero el Surne Bilbao Basket decidió ir a la guerra y plantar cara con las mismas armas, lo que le permitió acercarse algo en el marcador y mantener la esperanza de poder llevarse la victoria del feudo madridista. El tanteo al final del primer cuarto fue de 30-22 favorable a los blancos, lo que nos da una idea de la actitud defensiva de ambos conjuntos y del acierto anotador.

Todos los puntos parecían haberse gastado durante el primer acto porque, tras cuatro minutos del segundo cuarto, el luminoso no se había movido aún. El Real Madrid no lograba aumentar la diferencia a pesar de encontrar posiciones cómodas para lanzar y el Surne Bilbao Basket tampoco supo aprovechar este momento de duda blanca. Musa consiguió desatascar el ataque de los de Chus Mateo y el choque entró en una dinámica de intercambio de canastas que navegaba en todo momento alrededor de los diez puntos ventaja para los locales. El encuentro llegó al descanso con un claro 48-38 a favor del líder de la Liga Endesa.

A la vuelta del vestuario se produjo la ruptura en el marcador que se intuía desde el inicio del partido. Un gran Real Madrid consiguió un parcial de 11-0 con el que sometió a su rival. El acierto de Musa, Yabousele, Campazzo o Abalde resultó definitivo para las aspiraciones del conjunto bilbaíno que, en apenas cinco minutos, se vio con una desventaja de más de veinte puntos.

A partir de ahí, el encuentro fue muy placentero para los jugadores de Chus Mateo que ya, con la victoria casi asegurada, desplegaron un juego más rápido y vistoso para felicidad de los aficionados blancos que se habían dado cita en el Wizink Center. El objetivo de los de Jaume Ponsarnau era frenar la sangría de puntos que le estaba endosando el Real Madrid e intentar minimizar la distancia en la medida de lo posible apoyándose en sus máximos anotadores: Hlinason y Kullamae.

El resultado permitió a Chus Mateo realizar rotaciones durante todo el último cuarto y dar minutos de descanso a gente importante como el Facu Campazzo. El base español Carlos Alocén disfrutó de minutos pero volvió a demostrar que aún no ha recuperado el ritmo necesario para la alta competición, aquel que sí tenía antes de que las lesiones frenaran en seco su carrera.

La ventaja, mientras, seguía consolidada en los veinte puntos y los últimos diez minutos de partido solo sirvieron para engordar estadísticas y para que el canterano Hugo González siga sumando minutos con el primer equipo, triple incluido. Finalmente, victoria clara y cómoda del Real Madrid ante el Surne Bilbao Basket por 95-80. Sin duda, una buena forma para recuperar confianza tras dos derrotas consecutivas.