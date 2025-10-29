El Real Madrid reacciona y ficha al pívot Alex Len

El Real Madrid ya tiene atado al sustituto de Bruno Fernando. Alex Len, pívot ucraniano de 32 años con 12 temporadas de experiencia en la NBA, es el jugador elegido para completar la rotación en el puesto de ‘5’. La salida confirmada de Fernando, rumbo a Partizan, obligaba a un fichaje en la posición para complementar la presencia interior de Tavares. El angoleño no convenció a Scariolo, que demandaba un mayor compromiso defensivo por su parte.

Alex Len representa un perfil más clásico de pívot, con la defensa de la zona y el rebote como principales armas. Con sus 2,13 metros de altura, el ucraniano sufre ante jugadores más móviles. El menor ritmo del baloncesto europeo puede ayudarle a esconder sus defectos y potenciar sus virtudes cerca del aro. Scariolo conoce bien a Len de su paso como asistente por los Toronto Raptors en la temporada 2020/21, aunque coincidieron durante siete encuentros de aquella campaña.

La derrota del Real Madrid a domicilio ante el Bayern de Múnich, la quinta de la temporada fuera de casa, evidenció los problemas del conjunto merengue en el juego interior. Los blancos volvieron a desangrarse en los minutos sin Tavares. Garuba no estuvo acertado y el técnico apostó por Lyles como ‘5’, sin éxito, en lugar de colocar a Izan Almansa en la posición. Con Lyles en el puesto de pívot, el Real Madrid adoleció de falta de músculo en la zona y acabó desangrándose en una tétrica segunda mitad en la que anotó 27 puntos.

El fichaje de Len por el conjunto madridista será una realidad en las próximas horas. El periodista Michael Scotto del portal Hoopshype cita a SIG Sports, la agencia de representación del jugador, como fuente de su información. Scotto también ha avanzado que el ucraniano firmará un contrato multianual con el Real Madrid. Con su fichaje por el equipo de la capital española, Len regresa al baloncesto de clubes europeo 14 años después. El ucraniano dio el salto a la NCAA desde el BC Dnipro de su país. Dos buenas temporadas como universitario en Maryland le valieron para ser elegido en el quinto puesto del Draft de 2013.

Alex Len has agreed to a multi-year deal with Real Madrid, Michael Lelchitski of @SIGSports told @hoopshype. Len, the fifth pick of the 2013 NBA Draft, has averaged 6.7 points and 5.3 rebounds during his 12-year career with the Suns, Hawks, Kings, Raptors, Wizards, and Lakers. pic.twitter.com/6ErVqPod7a — Michael Scotto (@MikeAScotto) October 28, 2025

El estado físico de Alex Len

Con 690 partidos en la NBA y 12 temporadas en su mochila, Alex Len llega al Real Madrid con muchos minutos de experiencia. Sin embargo, su falta de continuidad en las últimas campañas genera dudas. En su última temporada en la NBA disputó 46 encuentros en Kings y Lakers, donde coincidió con Luka Doncic. Unas cifras similares a los 48 partidos de la 2023/24 y superior a los 26 y 39, respectivamente, de las temporadas 2022/23 y 2021/22. Para encontrar un curso en el que el ucraniano disputara un porcentaje importante de los encuentros, hay que remontarse a la 2020/21; en la que se vistió de corto en 64 ocasiones.