El Real Madrid bate el récord histórico de victorias seguidas como local en la ACB

El Real Madrid ha vuelto a hacer historia en la ACB con un récord apabullante de victorias consecutivas como local. El equipo blanco ha superado este domingo con su victoria frente al Manresa la racha más larga de triunfos seguidos en casa, confirmando a lo grande que el Movistar Arena es su fortín inexpugnable. Una marca que ostentaba el Barcelona desde 2010 con 33 partidos ganados ininterrumpidamente y que desde este domingo pertenece con 34 al vigente campeón de la Liga Endesa.

Además, como si estuviera guionizado, el Real Madrid se apodera de este récord venciendo precisamente al último rival capaz de llevarse una victoria de Goya. El Manresa asaltó el Palacio de los Deportes el pasado 31 de marzo de 2024 y ahora se convierte en el equipo contra el que los de Sergio Scariolo superaron esta racha histórica que abarca desde la temporada pasada hasta la presente.

Con 34, el Real Madrid ya va a por más y el próximo 16 de noviembre podrá seguir alargándola si vence en su pabellón al Bilbao Basket. Un récord y un triunfo que sirven como soplo de aire de cara a su crisis como visitante, ya que esta temporada aún no ha logrado ganar un sólo encuentro lejos del Movistar Arena (salvo la semifinal de la Supercopa con La Laguna Tenerife en territorio neutral).

El Real Madrid ya superó el pasado curso el récord del club de partidos invicto en Liga como local, que estaba en los 26 seguidos entre el 27 de diciembre de 2015 y el 26 de febrero de 2017. Ahora vuelve a escribir otro capítulo histórico en la ACB, con el añadido de que el equipo al que supera es su eterno rival, el Barça, al que no se medirá en el Palacio hasta el 4 de enero de 2026.

El Real Madrid supera al Barça

El cuadro azulgrana inició la anterior racha tras perder contra el Baskonia el 3 de enero de 2009 y poniéndole fin también contra el conjunto vasco en la primera contienda de la final por el título de la siguiente temporada para acabar levantándolo con un contundente 3-0.

Eso ya es historia, porque el Real Madrid suma y sigue en casa, donde al igual que sucedía con Chus Mateo, los de Scariolo se han contagiado del espíritu del Movistar Arena para arañar incluso los triunfos más complicados como el de la jornada 2 de la Euroliga con Olympiacos. Éste no figura en el récord del que hablamos al no ser en Liga, pero es la máxima representación de la garra de los blancos como locales.

En contraste con sus malas prestaciones como visitante en el inicio de la temporada, el Real Madrid volvió a salir victorioso este domingo en su fortín del Movistar Arena, donde con su triunfo ante el Manresa (87-75) en otra gran tarde de Walter Tavares. El pívot caboverdiano impuso su ley un día más. Lideró la anotación de su equipo con 16 puntos, capturó 14 rebotes, colocó cinco tapones y logró una valoración de 39 créditos en 21 minutos sobre el parqué.