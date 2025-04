Real Madrid-Paris Basketball: la Cenicienta de oro amenaza al rey

El Real Madrid debe salvar su primer match ball en la Euroliga contra el Paris Basketball. No es el definitivo, pero sí que se puede calificar este martes como el día más importante de la temporada. Si el equipo blanco vence se meterá en el del play off y evitará jugarse la eliminación en un duelo a vida o muerte frente al ganador de la otra repesca entre el noveno y el décimo clasificado de la fase regular: Bayern de Múnich-Estrella Roja. Y si pierde, no le quedará otra que aprovechar su última bala, eso sí, tanto el primer como el hipotético segundo encuentro en su fortín, el Movistar Arena.

En esta cita crucial para continuar en la Euroliga recibirá al mismo rival que visitó el Palacio de los Deportes hace justo 12 días y que tuvo contra las cuerdas al equipo de casa en muchos momentos del partido. El Real Madrid acabó ganando de un punto (105-104), pero cedió el primer y el tercer parcial, llegando a ponerse el Paris con diez puntos de ventaja en el tercero (65-75).

Sin duda, el equipo parisino que entrena toda una leyenda del baloncesto español, especialmente del Baskonia, Tiago Splitter, es la revelación de esta Euroliga. Una Cenicienta dorada que, impulsada económicamente por la NBA en su apuesta por expandirse a Europa, lideró hasta la jornada 16 una fase regular en la que al final tuvo que sobrevivir para pasar en octavo lugar al play in. De esta forma, en caso de derrota, se aseguró jugar en el Adidas Arena delante de una afición en claro crecimiento el segundo choque de esta repesca.

Su líder indiscutible es T.J. Shorts el segundo jugador con más valoración de esta Euroliga (23,1), sólo por debajo de Aleksander Vezenkov (24,5), la estrella del líder Olympiacos regresada de la NBA. El base estadounidense firmó una gran actuación hace menos de dos semanas en la capital de España (24 puntos), insuficiente ante el mejor Real Madrid de la temporada con sus referentes a su nivel más alto (Mario Hezonja 26 encestes, Dzanan Musa 20 y Walter Tavares 15 y 9 rebotes).

Un Real Madrid al alza recibe al crecido Paris

El Paris deslumbró a todo el baloncesto europeo con su racha de diez victorias seguidas en la Euroliga, una gran dinámica que frenó en primer lugar el Asvel en Lyon y esa misma semana de diciembre el Real Madrid en el Adidas Arena para borrarle del liderato (85-96). Desde entonces, sólo ocho triunfos más con los que se logró aferrar al octavo puesto que permite un segundo partido de play in en casa.

Ha pasado poco tiempo, pero la situación ahora es bien distinta en este enfrentamiento, aunque no deja de ser otro partido a cara de perro como el del pasado 3 de abril en una frenética penúltima jornada. El Real Madrid llega totalmente reforzado a su fortín tras ganar a domicilio en Belgrado al Partizán de manera épica y también con mucha solidez a La Laguna Tenerife en una lucha encarnizada por el liderato de la Liga ACB frente al segundo clasificado.

Además, incorporó a su rotación a un bestial Bruno Fernando y al desahuciado Xavier Rathan-Mayes, dispuestos ambos a ser de máxima utilidad a Chus Mateo para el que el Real Madrid espera que sea el último choque antes de unos play off en los que se medirán a Fenerbahce si ganan el martes (los turcos le ganaron los dos partidos de la fase regular) o a Panathinaikos si pierde y supera ese hipotético entuerto del viernes en el Movistar Arena, reeditando así la final de 2024.