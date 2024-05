Real Madrid-Panathinaikos: La Duodécima pasa por el infierno

El Real Madrid tiene una nueva cita con la historia este domingo a las 20:00 horas en la final de la Euroliga contra Panathinaikos. El escenario, como el de toda la Final Four 2024, será el Uber Arena de Berlín, que albergará una final inédita entre dos clásicos del baloncesto europeo. El rey de la competición y líder de la fase regular se enfrenta al segundo clasificado en un partido a vida o muerte que decidirá al siguiente campeón de Europa.

Los dos mejores equipos del viejo continente a día de hoy demostraron por qué lo son aplastando a sus rivales en semifinales. Por un lado, el Real Madrid dominó a Olympiacos en la primera parte de un partido que se marchó bastante decantado para los blancos al descanso y que se saldó con triunfo de los de Chus Mateo (87-76) pese a un buen esfuerzo de los del Pireo.

Y por otro, Panathinaikos no dio opción a un Fenerbahce que guerreó durante ciertos tramos del encuentro, pero que fue superado por la avalancha helena. La final de este domingo es un choque lleno de alicientes. El primero de todos ver si el Real Madrid se sobrepone en un ambiente que será histórico con una marea verde invadiendo las gradas del pabellón de la capital de Alemania.

Otro será la vuelta de la rivalidad con Ergin Ataman, el último entrenador capaz de llevar a un equipo a ganarle una final al Real Madrid en 2022. Fue en 2022, cuando un Anadolu Efes dirigido por el turco venció por la mínima para proclamarse campeón de Europa en Belgrado. Esta vez verá en el otro bando a un Dzanan Musa muy distinto al que tuvo en sus filas, que va camino de ser nombrado MVP de la Final Four.

No lo tendrá fácil, pues Mathias Lessort también hizo bastantes méritos en la otra semifinal para conseguirlo. Y colectivamente, el gran atractivo será presenciar una final inédita entre dos perfectos desconocidos en estas lides que se dejarán el alma bien por sumar la número 12, en el caso del Real Madrid, o la séptima en el de Panathinaikos. Los de Atenas regresan a una final 13 años después, mientras que para los de la capital de España es la tercera consecutiva.

Final inédita entre dos clásicos

Real Madrid y Panathinaikos son el primer y el tercer club más laureados del continente. Los jugadores blancos fueron los líderes la fase regular con 27 triunfos en 34 partidos, mientras que los helenos terminaron segundos, con cuatro victorias menos. El balance entre ellos fue de 1-1. El cuadro madridista se impuso en la capital de Grecia (78-90) y los de Ataman se la devolvieron en el WiZink Center (86-97).

Son los dos únicos capítulos de esta temporada en el cara a cara de dos equipos históricos que, a pesar de sumar 17 títulos en la máxima competición continental, nunca se habían medido en una Final Four de Euroliga, por lo que se trata de un enfrentamiento inédito hasta la fecha en este contexto.

El Real Madrid llega a la cita en un momento inmejorable. Pese a la sensible baja por lesión de Gaby Deck, el equipo de Chus Mateo tiene una de sus mejores armas en la experiencia en este tipo de partidos de jugadores como Sergio Llull, Rudy Fernández o el Chacho Rodríguez. A ello se añade la calidad que le ha aportado en su regreso al club, Facundo Campazzo, secundado por el poderío interior de una de las parejas más dominantes del continente, la formada por Walter Tavares y Vincent Poirier. Y además, la calidad contrastada de dos aleros de la talla de Mario Hezonja y Dzanan Musa, que ya destacaron en la semifinal frente a Olympiacos, será decisiva para los blancos.

Chus Mateo dio algunas claves de las fases en las que se podría decidir el partido y también afirmó que el infierno griego, que mutará de rojiblanco a verde, no es más que otro motivo para que su equipo se venga arriba en la final. «Nos gusta mucho este ambiente de baloncesto. A los madridistas que no han podido venir los sentimos muy cerca. Nos gusta que la gente esté en contra de nosotros, que nos chille, que nos grite y que los nuestros nos animen. Me encanta esta atmósfera».

Y antes de un día con una despedida asegurada a nivel europeo, como es la de Rudy, Chus Mateo tuvo unas bonitas palabras hacia sus veteranos: Sólo puedo tener palabras buenas para ellos, por como entrenan después de mil batallas, como se adaptan a un calendario tan exigente de 90 partidos, como han mutado su físico. Me gustaría mucho que Rudy consiga estos dos títulos seguidos antes de retirarse.

Dónde ver el Real Madrid-Panathinaikos

En esta temporada 2023-24, la plataforma que retransmite en directo los partidos de la Euroliga es Movistar +, que a través de sus canales temáticos Vamos y Movistar + Deportes, está emitiendo en directo todos los partidos de la Final Four de la Euroliga. No se podrán ver los encuentros gratis, pero en OKDIARIO narraremos el minuto a minuto de todo lo que suceda en la final entre Real Madrid y Panathinaikos, que arranca a las 20:00 horas de este domingo.