Toni Kroos enamora a Alemania en el primero de los últimos bailes de su carrera

No pudo ser mejor el inicio de Toni Kroos en su Eurocopa. Suya porque se juega en Alemania, pero también porque es uno de los principales atractivos del combinado germano y de todo el torneo. Fue el regreso más esperado. El duelo inaugural de la Eurocopa, una goleada de Alemania a Escocia, supuso el retorno oficial de Kroos a su selección (antes lo que jugó fueron amistosos) y el inicio de su última función. Cuando finalice la Eurocopa para Alemania, se acabará a la vez el fútbol de Toni.

En un encuentro en el que los goles llegaron por parte de Wirtz, Musiala, Havertz y Füllkrug, Toni Kroos dominó el centro del campo alemán y se llevó el cariño de la afición de Múnich. Bien es verdad que el encuentro, por la enorme diferencia entre unos y otros, no se puede considerar como un gran examen, pero sí que era de Eurocopa (el inaugural) y, por tanto, de una gran importancia.

Como era de esperar, Toni Kroos salió en el once titular de Nagelsmann. No podía ser menos cuando hace unos meses el jugador del Real Madrid regresó a la selección de la que se había retirado para recuperarla futbolísticamente y anímicamente. No hay que olvidar que esta Alemania viene de varios fracasos consecutivos: cayó en fase de grupos de los últimos dos Mundiales (2018 y 2022) y en octavos de la última Eurocopa (2020, jugada en 2021 por la pandemia). Y esto es lo que tiene que levantar Kroos.

Por ahora el reto comenzó bien, aunque realmente Toni no participó de forma decisiva en el triunfo de Alemania sobre Escocia. Sin embargo, hay datos y hechos que reflejan lo que supone un jugador. Por ejemplo, el de la efectividad de pases, que fue de un impresionante 99%, una locura con 101 pases acertados de 102. Por otro lado, el del cariño que le tienen.

Fervor con Toni Kroos en Múnich

Cada vez que Kroos iba a sacar un balón en jugada parada (córner, falta…) los alemanes corearon «Toni, Toni, Toni…» y recibía aplausos. Existe una realidad que es que cada vez que pasan los minutos, menos tiempo le quedará al Toni Kroos futbolista. Y todos quieren disfrutarle y homenajearle.

Por ocasiones, Kroos no tuvo ninguna. No es su papel. En realidad sí contó con un disparo, en el minuto 42 de este encuentro inaugural en Múnich, cuando sacó un remate que acabó en córner. El asunto es que en esa jugada, dos segundos antes, se cometió un claro penalti sobre Gündogan -que derivó en una expulsión de Portetous en el minuto 44- por lo que todo lo que pasó quedaba anulado por ese penalti.

Toni Kroos, con ovaciones cada vez que tocaba el esférico, jugó 80 minutos en la cómoda goleada de Alemania a Escocia. Fue sustituido por Emre Can. Los anfitriones arrancaron a lo grande su Eurocopa, esa en la que están obligadas a hacer un buen papel y regresar a la grandeza que siempre tenían y que desde 2018 no encuentran. Para eso volvió Kroos, que este viernes jugó el primer partido oficial con Alemania tras su regreso, ya que los anteriores habían sido amistosos.