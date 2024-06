El Real Madrid ya se prepara para sustituir a Nacho Fernández

El futuro de Nacho Fernández todavía no está decidido, aunque en esta montaña rusa de decisiones que en la que está instalado el capitán del Real Madrid, la entidad blanca, como es habitual, tiene diferentes planes para todos los escenarios. Si el canterano cambiase de opinión por enésima vez y se quedase, no habría motivo para mirar nada más en el mercado este verano y todo se aplazaría para el próximo curso. Pero si, como parece, decide no aceptar la oferta de renovación que tiene del conjunto blanco y hace las maletas, los planes son dos.

El primero y el deseado sería tratar de fichar a Leny Yoro, con el que el club blanco tiene un acuerdo. El francés es el favorito y tiene el sello de Juni Calafat, lo que suele ser garantía de éxito. Los informes que tiene el jefe de ojeadores de la entidad madridista del central galo son excelentes, aunque hay un problema: su precio.

El Lille pide 60 millones de euros por un jugador que acaba contrato dentro de una temporada. Una cantidad a la que no llegará el Real Madrid de ninguna de las maneas. Los blancos estarían dispuestos a pagar una cantidad cercana a los 30 kilos. No obstante, se podría decir que el conjunto galo, antes o después, cederá y le pondrá en venta. O eso se desprende de las palabras de Olivier Létang, presidente del Lille, que dijo que «Leny Yoro y Jonathan David pueden dejar el club este verano».

Rafa Marín, la opción sencilla

El plan C es Rafa Marín. La opción sencilla. Tras una temporada en el Alavés en la que ha rendido a un gran nivel siendo un fijo en el centro de la zaga, ahora tiene que regresar al club blanco y el Real Madrid tomará una decisión sobre su futuro.

En el Real Madrid le han seguido con atención y desde Valdebebas destacan el rendimiento mostrado contra el Atlético de Madrid en el último encuentro que se disputó en Mendizorroza. Los vascos ganaron 2-0 y el canterano madridista hizo un auténtico partidazo. El martes tendrán la oportunidad de verle en un escenario como el Santiago Bernabéu.

En el Real Madrid están muy satisfechos con su rendimiento. De hecho, el mejor indicador es cómo ha crecido el valor de mercado del joven central. El portal especializado Transfermarkt en su última actualización ha doblado la cotización de Rafa Marín, de 2,5 millones de euros a 5 kilos.

El Real Madrid deberá decidir si repite cesión en la élite, algo que no descartan, o le hacen sitio en el primer equipo. Todo dependerá de lo que pase con Nacho Fernández finalmente y de lo duro que se ponga el Lille a la hora de negociar con Leny Yoro.

Nacho se inclina por Arabia

Nacho Fernández está muy cerca de resolver su futuro, que no pasa por el Real Madrid. Finalmente, y tras muchas dudas, el capitán se habría decantado por la decisión que tomó en el mes de abril, cuando le comunicó al conjunto blanco su deseo de poner punto final a su etapa en la entidad madridista. Finalmente, y aunque su principal deseo en un primer momento era poner rumbo a la MLS, donde finalmente no tuvo ninguna oferta que le satisficiera, estaría cerca de emprender una nueva aventura en Arabia Saudí. En concreto, en el Al Ittihad, el equipo de Karim Benzema, que le ofrece dos años de contrato a razón de unos 20 millones de euros por temporada. Una oferta muy superior a la que le pondría el conjunto blanco encima de la mesa.

Este fichaje estaría avalado por el español Ramón Planes, director deportivo, que ha estado en la capital de España recientemente para hablar con el capitán del conjunto blanco. Además, en este club tendría como principal apoyo a Karim Benzema, con el que compartió muchos años en el conjunto blanco.

Todavía no está nada cerrado, pero según informan desde Francia, Nacho se ha decantado por dejar el Real Madrid esta temporada. Lo que está claro es que Nacho, que está ahora concentrado con España y será titular en el partido del debut en la Eurocopa ante Croacia (el sábado 15 en Berlín), decidirá en las próximas horas (como máximo pocos días) su futuro definitivo. El club blanco le dio la oportunidad de continuar una temporada más e, incluso, durante algún momento se inclinaban por la posibilidad de que siguiese, pero todo hace indicar que cambiará por primera vez en su carrera de camiseta.