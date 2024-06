Las patatas calientes que tiene que resolver el Real Madrid de baloncesto

Real Madrid de baloncesto acaba de conseguir su FC Barcelona en semifinales y del UCAM Murcia Elde baloncesto acaba de conseguir su Liga Endesa número 37 con unos números envidiables. No ha perdido ni un solo partido en todo el play off, dejando un cero en la casilla de victorias delen semifinales y del en la final . Pero la exigencia del equipo de Chus Mateo no cesa y las miradas ya están puestas en la confección de la plantilla de la próxima temporada, en la que habrá algunas bajas importantes que la dirección deportiva de la sección va a tener que cubrir con oportuno tino.

Poirier, que se marcha -salvo sorpresa abosulta- al Anadolu EFES en busca de más minutos en el parqué y, sobre todo, de más dinero. También se encuentran ante una posible salida Sergio Rodríguez, que ha dejado en varias ocasiones mensajes ambiguos sobre una posible retirada, Fabian Causeur, Abalde y Alocén. Vamos caso por caso. Las dos únicas ausencias aseguradas (aunque solo una de ellas es oficial) son las de Rudy Fernández , que deja el baloncesto, y la de, que se marcha -salvo sorpresa abosulta- al Anadolu EFES en busca de más minutos en el parqué y, sobre todo, de más dinero. También se encuentran ante una posible salida, que ha dejado en varias ocasiones mensajes ambiguos sobre una posible retirada,. Vamos caso por caso.

El ‘Chacho’ es el que menos sorprendería si su decisión, al igual que la de Rudy, es dejar el baloncesto en activo. Pero en el Real Madrid también conocen un rumor que ha cogido fuerza estos últimos días y no es otro que una posible oferta del Lenovo Tenerife, que ha propuesto al base jugar una última temporada en su tierra, ante sus paisanos, antes de colgar las zapatillas.

Por su parte, Causeur podría abandonar también la disciplina de Chus Mateo agotado de no tener la importancia dentro del equipo que cree que merece. Sin duda, sería una baja sensible puesto que el francés, además de ser un jugador de club ejemplar, es muy versátil. Maneja bien el lanzamiento exterior y es de los mejores entrando a canasta, ofreciendo muchas soluciones al equipo en momentos difíciles porque no se arruga ni elude responsabilidades.

La situación de Alberto Abalde y Carlos Alocén también es delicada dentro del vestuario. Ambos han mostrado un nivel muy inferior al que se espera de ellos. Sin casi minutos en partidos importantes, ninguno de los dos jugadores nacionales han dado el paso adelante que Chus Mateo les pedía y, en ocasiones, el equipo necesitaba. Parecen estar más fuera que dentro, sobre todo el base.

Posibles fichajes del Real Madrid

Lorenzo Brown (que ya fue sondeado por el club blanco el verano pasado) y Andrés Feliz, el dominicano de 26 años que actualmente milita en el Joventut y que recientemente ha declarado que «claro que le gustaría fichar por el Madrid porque es un gran club y supondría un paso muy importante en su carrera». Nombres para sustituir a estas posibles bajas , desde luego, no faltan. Sobre la mesa están los bases(que ya fue sondeado por el club blanco el verano pasado) y, el dominicano de 26 años que actualmente milita en el Joventut y que recientemente ha declarado que «claro que le gustaría fichar por el Madrid porque es un gran club y supondría un paso muy importante en su carrera».

Para el puesto de escolta, el club blanco parece tener un acuerdo prácticamente cerrado con el canadiense Xavier Rathan-Mayes, que este año ha jugado en el Enisey Krasnoyarsk ruso pero que es un trotamundos del baloncesto. Ha jugado en la NBA (Knicks y Grizzlies) pero también lo ha hecho en Nueva Zelanda y, a sus 30 años, puede ser un miembro muy interesante en la rotación de Chus Mateo ya que ha promediado casi 25 puntos por partido durante su primera temporada en Rusia. Es un tirador fiable y su primer paso sobre bote sorprende al rival.

Para la misma posición, si al final se marcha Causeur, Kyle Guy también está en el radar del Real Madrid. Un raza blanca tirador al más puro estilo Carroll, un perfil de escolta que también ha escaseado en la plantilla blanca desde que se marchó el de Wyoming.

En el puesto de ‘5’, tras la renovación de Tavares y la más que probable salida de Poirier, el Real Madrid tanteó a Garuba pero el canterano blanco aún quiere probar un año más suerte en la NBA confiado en que podrá, al fin, demostrar su valía y disfrutar de minutos. Por ello, el cuerpo técnico blanco y la dirección deportiva han dado luz verde a la incorporación de Serge Ibaka, un viejo conocido del Wizink Center por los meses que el pívot vistió de blanco durante el ‘lockout’ de la NBA. Actualmente, la versión que Ibaka muestra en el Bayern de Laso está muy alejada de la que deslumbró en Oklahoma pero puede ser una buena solución mientras Garuba decide si vuelve o no.

El ‘caso Hezonja’

Panathinaikos e, incluso, el FC Barcelona aparecieron para tentar al croata, uno de los jugadores más destacados de la temporada en el equipo de Chus Mateo. Y llegamos al culebrón protagonizado por Mario Hezonja . Durante meses, el Real Madrid lo ha dado por perdido debido a una tortuosa negociación para su renovación. Nombres como el dee, incluso, elaparecieron para tentar al croata, uno de los jugadores más destacados de la temporada en el equipo de Chus Mateo.

Cuando todo apuntaba a una salida segura, el jugador sorprendió a todos en la previa de la semifinal de la Euroliga diciendo que no había decidido aún su futuro y que el propio Florentino Pérez había tomado cartas en el asunto para intentar convencerle. Y parece haberlo logrado o, al menos, eso se desprende de sus palabras en Murcia tras conquistar la Liga.

«El Madrid es mi club, es mi familia. Me recibió con los brazos abiertos cuando muchos hablaban mierda sobre mí que no era verdad. Me gustaría devolver todo eso con más años aquí y con más títulos para mi equipo», dijo Hezonja en lo que fue, en todos los sentidos, una declaración de amor hacia el club blanco. Por tanto, todo hace indicar que el croata seguirá en el Real Madrid la próxima temporada.