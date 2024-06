Hezonja quiere renovar por el Madrid: «Me gustaría devolver el cariño con muchos más títulos»

Mario Hezonja habló de su futuro nada más proclamarse campeón de la Liga ACB con el Real Madrid y ser uno de los jugadores más destacados del equipo en la final. El jugador balcánico quiso mandar un serio mensaje a todos aquellos que «hablan mierda» y reconoció que «me gustaría devolverlo con muchos títulos más la próxima temporada, ojalá eso pase».

El jugador balcánico comenzó hablando del regalo que la había hecho Sergio Llull, que era el balón del partido: «Es un regalo de mi capitán. Hombre que sigo desde que soy pequeño. Es un ejemplo de un líder, de un madridista y ejemplo del vestuario. Es un líder del vestuario y significa mucho para mí»

Pero Mario Hezonja dejó claro a las primeras de cambio sus intenciones de cara a la próxima temporada. Cuando más en entredicho estaba su futuro, el jugador necesitó poco para declarar su gran deseo, que es continuar en el Real Madrid la próxima temporada: «Sabes cómo soy yo. No quiero hablar de los tres títulos ganados, sino de lo que ha salido mal. Soy así. Soy perfeccionista y quiero ganar todo siempre. Sólo hemos jugado mal un partido y hemos perdido un titulo, me siento malísimo por esto. Me gustaría devolvérselo a mi gente, a mi club, a la gente, al Real Madrid el próximo año. Me gustaría devolverlo con muchos títulos más. Ojalá eso pase».

«Por eso me han traído. Necesitamos gente así. Estoy muy cómodo aquí. Son mi familia. Me han recibido con las manos abiertas cuando la gente hablaba mierda y no era verdad. Me gustaría devolver la confianza con más años aquí y con más títulos para mi equipo», zanjó Hezonja ante los micrófonos de Movistar.

El croata acabó el partido ante UCAM Murcia en el que acabó con 17 puntos y seis rebotes con las ganas de hablar después de todo lo que se ha venido diciendo de él y su futuro en las últimas semanas. Hezonja dejó claras sus intenciones y esas pasan por continuar vistiendo la camiseta del Real Madrid.