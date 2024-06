El último elogio de Doncic con Rudy que enamora al madridismo: «Fue bonito todo lo que hicieron…»

Luka Doncic está inmerso en la difícil tarea de levantar un 2-0 en la final de la NBA con los Dallas Maverick, pero aun así ha tenido espacio para dedicarle unas bonitas palabras a alguien que fue su compañero y que este miércoles podría disputar su último partido con el Real Madrid, Rudy Fernández. El alero de 39 años fue el gran protagonista de un homenaje histórico que le preparó este lunes la afición del WiZink Center.

El Real Madrid se impuso al UCAM Murcia en el segundo partido de la final de la Liga Endesa y al poner el 2-0 todo apuntaba a que los de Chus Mateo no volverían a pisar el parquet del Palacio, por lo que todos los aficionados se volcaron con Rudy con una ovación de más de 20 minutos por su posible despedida. El balear rompió a llorar en el banquillo incluso antes del bocinazo final y escuchó como las gradas coreaban su nombre de forma muy emocionante.

Rudy y Doncic ganaron juntos una Euroliga en 2018 y ahora el esloveno, que jugará esta madrugada en tercer partido contra los Boston Celtics, ha tenido unas declaraciones de recuerdo hacia la leyenda del Real Madrid, que se retirará tras los compromisos internacionales de este verano. «Estamos bien. Hemos perdido dos, todavía no hemos perdido cuatro, así que todas las miradas están en el partido tres. Hay que ir a por todas», comenzaba Luka antes de su gesto con el ‘5’ blanco.

«Y sí, he visto el partido (el Real Madrid-UCAM). Fue bonito todo lo que han hecho por Rudy», dijo Doncic con admiración por ese momento mágico que se vivió en Goya. Además, Rudy culminó una actuación con la que demostró una vez más que por nivel no va a ser. El alero tuvo mucho protagonismo en la segunda mitad y fue decisivo para alargar la distancia con los murcianos. 14 puntos en 14 minutos y ocho en el último cuarto.

La emoción de Rudy y las palabras de Doncic

«Esto no ha acabado aquí, queda un partido más. Este puede ser el último, pero sabemos que UCAM Murcia es un grandísimo equipo. Con todos los respetos a Murcia, espero no volver, está claro», dijo Rudy a Movistar+. El madridista añadió que «hay muchísimas emociones puestas en el día de hoy porque es posible que este» fuera su «último partido aquí». «Pero me voy con el sabor de que he hecho un buen trabajo y de que lo he dado todo por este club. El reconocimiento de hoy ha sido algo increíble y me lo llevo a mi vida en general. Estoy agradecido a la gente que me ha ayudado en este camino, señaló.

Sobre el apoyo recibido desde las gradas del WiZink, Rudy dijo: «Son muchos años, muchas batallas juntos, muchos títulos y también derrotas. Creo que tomé la mejor decisión al venir aquí y se lo agradezco a la gente que lo hizo posible, en primer lugar al presidente». «Espero que la de hoy haya sido una despedida porque espero no tener que volver para el quinto partido. Me llevo esto para toda la vida. Y encima vivirlo con mi familia ha sido algo increíble», afirmó.