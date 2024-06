Rudy Fernández: «Espero que esta sea mi despedida»

La leyenda del Real Madrid Rudy Fernández, que fue homenajeado este lunes en la victoria de su equipo ante el UCAM Murcia en el segundo encuentro de la final de la Liga Endesa, que puede ser el último vestido de blanco en el WiZink Center, dijo que espera que la de hoy haya sido su despedida definitiva porque espera «no tener que volver para el quinto partido».

«Esto no ha acabado aquí; queda un partido más. Éste puede ser el último, pero sabemos que Murcia es un grandísimo equipo. Con todos los respetos a Murcia, espero no volver, está claro», dijo Rudy a Movistar+.

El madridista añadió que «hay muchísimas emociones puestas en el día de hoy porque es posible que este» sea su «último partido aquí». «Pero me voy con el sabor de que he hecho un buen trabajo y de que lo he dado todo por este club. El reconocimiento de hoy ha sido algo increíble y me lo llevo a mi vida en general. Estoy agradecido a la gente que me ha ayudado en este camino», señaló.

Sobre el apoyo recibido desde las gradas del WiZink, Rudy dijo: «Son muchos años, muchas batallas juntos, muchos títulos y también derrotas. Creo que tomé la mejor decisión al venir aquí y se lo agradezco a la gente que lo hizo posible, en primer lugar al presidente».

«Espero que la de hoy haya sido una despedida porque espero no tener que volver para el quinto partido. Me llevo esto para toda la vida. Y encima vivirlo con mi familia ha sido algo increíble», afirmó.

Su técnico Chus Mateo no dudó en calificar el hito como algo histórico y se rindió al rendimiento de su jugador durante las dos últimas temporadas como entrenador principal. «Si las circunstancias le impiden estar aquí de nuevo me alegro de que le hayan dado ese merecido homenaje. No recuerdo nada parecido. Desde el 2011 son 13 temporadas lo que ha estado aquí», dijo el preparador sobre lo vivido en el pabellón madridista.

El anterior ayudante de Pablo Laso las ha visto de todos los colores en esta cancha. «Muchísimos partidos, muchísimos títulos con el Real Madrid en los que la gente retendrá esos recuerdos para contárselo a sus hijos de cuando Rudy Fernández jugaba en este equipo. Qué bonito cuando la gente te quiere tanto», añadió Chus Mateo.

El entrenador blanco comparó la marcha de Rudy Fernández con el final de una obra maestra. «Lo he escuchado alguna vez en la ópera cuando un tenor ha hecho una obra maestra se hacen cosas así. En baloncesto sinceramente nunca había vivido algo así. En el último minuto y medio ver a Rudy llorando con un pabellón puesto en pie. Quedará para el recuerdo. Estas imágenes mañana saldrán en muchos sitios», zanjó.

Rudy Fernández fichó por el Real Madrid en 2011 después del cierre patronal de la NBA. El alero regresaría por contrato a Estados Unidos, pero se quedó embriagado de madridismo volviendo al equipo merengue oficialmente la temporada siguiente y ya no abandonándolo hasta la fecha. El jugador ha ganado de blanco la Euroliga, la ACB, la Copa del Rey y la Supercopa y todas ellas en múltiples ocasiones.