Chus Mateo y el homenaje a Rudy: «En 13 temporadas que llevo aquí no recuerdo nada parecido»

Rudy Fernández no regresará al Wizink Center como jugador del Real Madrid salvo que UCAM Murcia gane los dos próximos partidos a los blancos en la final de la Liga ACB. El mallorquín recibió el homenaje de su afición con una tremenda ovación que se prolongó durante 20 minutos.

Su técnico Chus Mateo no dudó en calificar el hito como algo histórico y se rindió al rendimiento de su jugador durante las dos últimas temporadas como entrenador principal. «Si las circunstancias le impiden estar aquí de nuevo me alegro de que le hayan dado ese merecido homenaje. No recuerdo nada parecido. Desde el 2011 son 13 temporadas lo que ha estado aquí», dijo el preparador sobre lo vivido en el pabellón madridista.

El anterior ayudante de Pablo Laso las ha visto de todos los colores en esta cancha. «Muchísimos partidos, muchísimos títulos con el Real Madrid en los que la gente retendrá esos recuerdos para contárselo a sus hijos de cuando Rudy Fernández jugaba en este equipo. Qué bonito cuando la gente te quiere tanto», añadió Chus Mateo.

El entrenador blanco comparó la marcha de Rudy Fernández con el final de una obra maestra. «Lo he escuchado alguna vez en la ópera cuando un tenor ha hecho una obra maestra se hacen cosas así. En baloncesto sinceramente nunca había vivido algo así. En el último minuto y medio ver a Rudy llorando con un pabellón puesto en pie. Quedará para el recuerdo. Estas imágenes mañana saldrán en muchos sitios», zanjó.

Rudy Fernández fichó por el Real Madrid en 2011 después del cierre patronal de la NBA. El alero regresaría por contrato a Estados Unidos, pero se quedó embriagado de madridismo volviendo al equipo merengue oficialmente la temporada siguiente y ya no abandonándolo hasta la fecha. El jugador ha ganado de blanco la Euroliga, la ACB, la Copa del Rey y la Supercopa y todas ellas en múltiples ocasiones.

«No queremos relajación, sabemos que va a ser un partido complicado y difícil y tendremos que estar preparados y esperar nuestro momento. No va a ser fácil ganar el partido pero nos gustaría conseguir el tercer punto lo antes posible, que venga cuando tenga que venir siempre que sea para nuestro lado», dijo en rueda de prensa.

Insistió en que lo que han logrado hasta ahora «es pasado» y que ya solo piensa en el partido del miércoles ya que «por supuesto que no está acabada la temporada» y en Murcia le espera un duelo «muy físico, reñido y muy peleado» y un rival al que respeta mucho por cómo juega y la temporada que está completando.

«Hoy hemos hecho un partido muy práctico sin jugar un partido brillante. Hemos sabido jugar nuestros momentos», añadió Mateo, para quien lo mejor de su equipo en el segundo partido ha sido que han seguido siendo sólidos en el rebote y en defensa.