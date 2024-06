Mbappé y los Juegos Olímpicos: «Creo que no los jugaré, la postura del Real Madrid es clara»

Kylian Mbappé compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación antes del esperado debut de Francia en la Eurocopa ante Austria. El flamante fichaje del Real Madrid y capitán de su selección fue preguntado, entre otros tantísimos temas, sobre la negativa del conjunto blanco de dejarle ir a los Juegos Olímpicos. El ex delantero del París Saint Germain asumió la situación y reconoció que entiende la «postura de mi club como soy un recién llegado».

«He hablado con el seleccionador y me ha dicho que puedo jugar en varios puestos esta vez y que no es problema. Da igual donde juegue porque estoy listo para jugar y adaptarme. Para los Juegos la posición de mi club es muy clara y entiendo que no estaré. Entiendo la postura de mi club como soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos», dijo el capitán de la selección francesa de fútbol sobre este asunto.

Por otro lado, fue preguntado sobre España en la Eurocopa, donde juegan sus próximos compañeros Carvajal, Joselu y quién sabe Nacho: «Es un gran equipo, que va a contar, seguro que es un equipo que va a hacer cosas buenas pero espero que no llegue lejos por el bien de Francia también». También habló de su estado físico: «Estoy listo para ganar, es más un tema mental. La cabeza la tengo perfecta, ahora a ver cómo están las piernas».

«El partido de mañana es importante. Estamos concentrados. Tenemos conciencia del partido de mañana. Por supuesto, como capitán, tengo que removilizar a todo el mundo y no desconectar de esta competición en la situación en la que estamos. Intentaremos ganar mañana. El tema político es una situación diferente, pero somos grandes jugadores y debemos adaptarnos», añadió Mbappé sobre el debut de Francia ante Austria este lunes.

Mbappé y los JJOO

En las últimas semanas, la participación de Mbappé en los Juegos Olímpicos de París ha sido uno de los temas más comentados en Francia. El jugador soñaba con jugarlos, pero era consciente que quién tenía la última palabra era el Real Madrid. Y el conjunto blanco ya le dejó claro a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) que no iba a ceder a su nueva estrella, pero tampoco a Mendy, Camavinga ni Tchouaméni.

Así lo confirmó Thierry Henry el día que anunció la lista de convocados para la cita olímpica: «No hay que trazar una línea de esperanza. No sabemos lo que va a pasar, pero les debo una lista bastante real, pero no empezar a hacer cosas que no son reales. La lista puede evolucionar, pero tenemos que dar una lista para que los jugadores puedan prepararse. No se cierra la puerta a nadie. No hay discusión. Vienes, preguntas, se te dice que no y te vas. La última vez que recibí tantos rechazos estaba en el instituto».