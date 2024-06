Hezonja seguirá en el Real Madrid tras ganar al Barça la puja por el jugador más deseado de Europa

La última semana en torno a Mario Hezonja ha sido de película. El alero croata ha estado fuera del Real Madrid y a la vez más dentro que nunca en varias ocasiones, pero finalmente renovará por el conjunto blanco. Todavía no es oficial, pero tras rumores y más rumores sobre un posible regreso al Barcelona, el ex NBA pasará a ser uno de los mejores pagados de la plantilla y con un contrato que estará entre los cuatro y cinco años de duración.

Antes de la final de la Euroliga, el futuro de Mario Hezonja era una incógnita. Nadie sabía qué es lo que se le pasaba por la cabeza al croata ya que se sabía el interés del Panathinaikos por ficharle. El equipo y griego y actual campeón de la Euroliga soñaba con hacerse con sus servicios, y el croata utilizaba esta baza para presionar al Real Madrid para recibir una mejora salarial muy cerca de Tavares.

Pero nada más proclamarse campeón de Liga en Murcia, Mario Hezonja dejaba claro a las primeras de cambio sus intenciones de cara a la próxima temporada. El croata, casi sin ser preguntado por su futuro, habló a pie de pista para los micrófonos de Movistar + y dejaba claras sus intenciones, que era continuar en el Real Madrid: «Sabes cómo soy yo. No quiero hablar de los tres títulos ganados, sino de lo que ha salido mal. Soy así. Soy perfeccionista y quiero ganar todo siempre»

«Sólo hemos jugado mal un partido y hemos perdido un titulo, me siento malísimo por esto. Me gustaría devolvérselo a mi gente, a mi club, a la gente, al Real Madrid el próximo año. Me gustaría devolverlo con muchos títulos más. Ojalá eso pase», añadía Hezonja sobre su futuro. Todo ello hacía indicar que el croata seguiría en el conjunto blanco. Eran unas palabras de deseo por continuar, pero también de confirmación.

Hezonja y su futuro

«Por eso me han traído. Necesitamos gente así. Estoy muy cómodo aquí. Son mi familia. Me han recibido con las manos abiertas cuando la gente hablaba mierda y no era verdad. Me gustaría devolver la confianza con más años aquí y con más títulos para mi equipo», zanjó ‘SuperMario’. Con estas declaraciones, la pelota estaba sobre el tejado del Real Madrid, que ahora debía actuar en consonancia a las palabras de su todavía jugar y que tanta presión estaba introduciendo dentro de las negociaciones.

Pero después de la celebración de la Liga, salía a la luz que Mario Hezonja iba a firmar por el Barcelona. El conjunto azulgrana le pagaría una de las fichas más elevadas de todo Europa. Pero el Real Madrid se reservaba un derecho de tanteo en el que podía igualar la oferta culé y quedarse con los servicios del croata. Según informó Siro López, el club de Chamartín finalmente accedió a renovar a ‘SuperMario’, aunque el periodista español desconoce si «cuatro o cinco años de contrato».