El impresionante dato de Toni Kroos en el arranque de la Eurocopa

La actuación de Toni Kroos en el debut con Alemania en la Eurocopa 2024 será recordada durante mucho tiempo. Primero por ser su reaparición con la selección en un torneo de tal calado, encima en su país, y segundo por un recital de juego a la altura de casi nadie. Su clase es inigualable y este viernes lo volvió a demostrar siendo el timón del equipo de Julian Nagelsmann en la goleada ante Escocia (5-1) para inaugurar la fase de grupos.

El germano tuvo una efectividad del 99% en el pase, completando 101 acertados de los 102 que trató de repartir. Además, fue él quien inició la jugada en el gol con el que se quitó el tapón en la Eurocopa, obra de Florian Wirtz con un derechazo raso que entró tras tocar en la mano del portero escocés. Su calidad no pilló a nadie por sorpresa, pero sí su entrega en una cita tan importante para su combinado nacional, que viene de una década muy dura tras ganar el Mundial en 2014.

Parece mentira, pero a este nivel Kroos dirá adiós al fútbol cuando finalice la participación de Alemania en la Eurocopa, cosa que a este ritmo parece difícil que no vaya a ser en las últimas rondas. Su siguiente función será Hungría el próximo miércoles y en ella los suyos deberían dejar sellado el pase a octavos de final en condiciones normales. Si no, tendrán otra bala contra Suiza el domingo que viene.

En un encuentro en el que los goles llegaron por parte de Wirtz, Musiala, Havertz y Füllkrug, Kroos dominó el centro del campo alemán y se llevó el cariño de la afición de Múnich. Bien es verdad que el encuentro, por la enorme diferencia entre unos y otros, no se puede considerar como un gran examen, pero sí que era de Eurocopa y, por tanto, de una gran importancia para su país.

Las últimas funciones de Kroos

Como era de esperar, Kroos estaba en el once titular de Nagelsmann. No podía ser menos cuando hace unos meses el jugador del Real Madrid regresó a la selección de la que se había retirado para recuperarla futbolísticamente y anímicamente. No hay que olvidar que esta Alemania viene de varios fracasos consecutivos: cayó en fase de grupos de las dos últimas Copas del Mundo (2018 y 2022) y en octavos de la última Eurocopa (2020, jugada en 2021 por la pandemia). Y esto es lo que tiene que levantar Toni.

Además, cada vez que Kroos iba a sacar un balón en jugada parada, los alemanes coreaban «¡Toni, Toni, Toni!». Recibía aplausos en cada córner y cada falta. Existe una realidad que es que cada vez que pasan los minutos, menos tiempo le quedará al Kroos futbolista. Y todos quieren disfrutarle y homenajearle.

Por ocasiones, Kroos no tuvo ninguna. No es su papel. En realidad sí contó con un disparo, en el minuto 42 de este encuentro inaugural en Múnich, cuando sacó un remate que acabó en córner. El asunto es que en esa jugada, dos segundos antes, se cometió un claro penalti sobre Gündogan, que derivó en una expulsión de Portetous en el minuto 44, por lo que todo lo que pasó quedaba anulado por ese penalti.