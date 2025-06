El Real Madrid no da opción al Baskonia y espera a Unicaja o Barça en semifinales

El Real Madrid no dio opción al Baskonia y ya es semifinalista de la Liga Endesa tras imponerse en un espectacular segundo partido de la serie disputado este viernes en el Fernando Buesa Arena de Vitoria (103-112). Los de Chus Mateo ampliaron una racha que ya va por 24 victorias consecutivas en ACB y ahora esperan a que se resuelva el próximo domingo a las 12:30 horas en el Martín Carpena la otra eliminatoria entre el cuarto y el quinto, Unicaja Málaga y Barcelona, de la que saldrá su rival.

Los bases del equipo blanco, Andrés Feliz y Facundo Campazzo catapultaron al resto hacia una nueva semifinal, la cual les daría acceso a su decimotercera final en 14 años, un registro increíble en el baloncesto español. El argentino, que llevaba unos meses mostrando un rendimiento muy irregular, irrumpió en el momento justo con 17 puntos y un 80% en triples que ahogó a los de Pablo Laso, mientras que el dominicano embolsó los mismos para igualar también en valoración (17). No se quedó atrás el capitán Sergio Llull, con el mismo número de canastas de tres, pero con 5 intentos fallidos (4/9 con 19 encestes y 20 de valoración).

Campazzo dejó atrás las pérdidas a las que se había acostumbrado en los anteriores partidos y lideró al Real Madrid desde la creación (6 asistencias) y el triple al asalto de un pabellón siempre complicado en el que los blancos cayeron esta misma temporada en la tercera jornada de la Euroliga. Mucho ha cambiado el cuento desde entonces, con la mayoría de los nuevos jugadores totalmente adaptados y una máquina engrasada en la recta final.

Una apisonadora que no deja de ganar y que a este nivel es muy difícil que no levante su segundo título consecutivo tras lograrlo el año pasado en Murcia. Se sostuvo el Real Madrid, aunque con una marcha menos que en su espectacular primer choque, en Walter Tavares (14 puntos, 5/5 en tiros de dos, 8 rebotes y 22 de valoración). Todo ello con tal de frenar el ímpetu de un Baskonia comandado por el súperanotador Trent Forrest, ex NBA, que firmó 30 de los 103 encestes de su equipo para 33 de valoración.

El Real Madrid supera doblemente al Baskonia

Luca Samanic repitió su gran actuación en el Movistar Arena (19 puntos y 19 de valoración) y Chima Moneke se activó en defensa (13 y 6 rebotes), pero el grupo de Laso se despide de la temporada con esta dura derrota. No llegó a la Copa del Rey, se descolgó antes de lo esperado del play off de la Euroliga y eliminado en cuartos de la Liga Endesa… el de Vitoria sólo puede ir a mejor en su segunda campaña.

El Real Madrid continúa en ascenso al meterse de nuevo en fuego real tras unas semanas de zozobra cuando ya era matemáticamente primer clasificado de la ACB y había sido eliminado en Europa por Olympiacos. Tras un primer asalto para Baskonia (33-27), los líderes de los blancos se enchufaron y lograron arrimarse antes del descanso (56-54). Cuando se abrió el partido en la segunda parte activaron la velocidad de crucero para machacar a los vascos en el tercer parcial y abrochar el triunfo en el cuarto con relativa igualdad hasta casi el final.