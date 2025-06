Chus Mateo: «Hemos tenido ansiedad para llevarnos el punto»

Chus Mateo compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Baskonia para llevarse el primer punto de los play off de la Liga Endesa y valoró el esfuerzo de su equipo para sobreponerse de un mal inicio en el que les costó «entrar al juego» para acabar imponiéndose y llegar a Vitoria con ventaja. El próximo viernes, otra batalla en el Fernando Buesa Arena (21:00 horas).

«A veces el cómo es lo menos importante en este tipo de partidos donde sabemos los dos equipos lo que nos jugamos. Hoy no hemos hecho un buen partido, especialmente los dos primeros cuartos hemos estado ansiosos, también el inicio del tercero. Lo achaco a todo el tiempo que llevamos ganando seguido, sobre todo en casa. Eso pesa con la importancia que tenía este partido. Contra un equipo que conocemos y sabemos que tiene un talento anotador extraordinario. No hemos estado nada bien en ataque, hemos perdido 20 balones y eso es inadmisible en un partido de este calibre e importancia. Atrás ha habido momentos en los que el equipo ha estado bien. Siempre con Baskonia es algo que nos pasa, acaban volviendo al partido, son un equipo difícil de vencer. Hemos conseguido el primer punto de los cuartos de final contra un equipo muy peligroso y lleno de talento. Tenemos que estar preparados para todo», comenzó Chus Mateo en su análisis post partido.

«Es importante porque hemos tenido un poquito de ansiedad para conseguir el punto. Hay que tener paciencia y tranquilidad para madurar el partido y abrir la lata. Al final hemos conseguido un poquito más desde la defensa. Las pérdidas han sido un lastre durante todo el partido. Es importante este punto en una serie tan corta», valoró.

«El calendario hay que aceptarlo como viene y nosotros aunque yo en alguna ocasión he dicho que no me gusta con tantísimos partidos aceptamos las reglas del juego y es lo que toca. Nosotros tenemos poco que decir en esto, tenemos que dar recursos a los jugadores para estar preparados cuando llega el momento. Ha habido una semana en la que hemos jugado cuatro partidos. Tiene poco sentido, pero aun así nosotros tenemos que prepararnos y lo hemos hecho de forma diferente, llegando bien a este primer partido. Habrá gente que se vaya poniendo en forma a medida que vaya compitiendo», dijo sobre el amplio descanso del Real Madrid, que ha estado más de un mes sin nada en juego hasta llegar al play off.

Chus Mateo se la dedica a Deck

«Ojalá que ganemos el próximo partido, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Ahora sólo importa Vitoria el viernes. Efectivamente, nos ha costado entrar en juego, tener cierta continuidad, pero Baskonia habrá tenido los mismos partidos que nosotros», añadió en este aspecto. Sobre la lesión de Gaby Deck comentó que «es un contratiempo que va a hacer que no esté de aquí a final de temporada. Han tenido que intervenir porque no había mejoría. Después de aquella maldita lesión él nunca cogió su mejor momento, con mucho dolor, apretando los dientes. Hemos tomado una determinación que sea que pare del todo y perderle. Ojalá que esté cuanto antes sano porque es un jugador muy importante para nosotros. Desde aquí mandarle un saludo porque no he podido verle todavía y dedicarle el triunfo».

«El dolor extremo le impide apretar los dientes y salir al campo. No puede con el dolor, no mejora y no alcanza el nivel. Tiene que tomar una decisión que a ninguno nos ha gustado. Lo mejor es que se recupere bien y que pueda ser el Gaby que todos conocemos», explicó. Chus Mateo afirmó que no buscan «premios individuales ni récords que no dan títulos». «Por supuesto que pesa porque inconscientemente son muchas victorias seguidas y sabemos que en cualquier momento podemos perder. Lo importante es cuando perdamos saber sobreponernos. Tenemos enfrente a los mejores equipos. No hay que pensar que una derrota no va a ser posible contrarrestarse con una victoria al día siguiente», concluyó.