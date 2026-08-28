El Real Madrid anuncia el fichaje de Damian Jones y ya sólo le falta la guinda con un ‘2’

El Real Madrid ha anunciado el fichaje de Damian Jones, pívot estadounidense que cierra la posición de ‘5’ junto a Edy Tavares y el recién llegado Olivier Sarr. Su incorporación estaba supeditada a su participación en la final de la liga de baloncesto de Puerto Rico y, tras ganarla con Vaqueros de Bayamón, dio luz verde a su nuevo club para comunicarla.

Jones ocupará plaza de extracomunitario y de momento será el único junto a Chuma Okeke porque Gaby Deck ya ha obtenido la nacionalidad española y computará como europeo en la ACB. El jugador de 31 años (2,08 metros de altura) disputó ocho temporadas en la NBA y un total de 279 partidos en siete franquicias distintas: Warriors, Atlanta, Phoenix, Lakers, Sacramento, Utah Jazz y Cavaliers.

La 2025-26 la comenzó en China y ha terminado a finales de agosto levantando el título en Puerto Rico. Ahora, con su fichaje por el Real Madrid, dará el salto a Europa por primera vez en su carrera. El club blanco, tras incorporar a Damian Jones, da prácticamente por cerrado el mercado a falta de encontrar un escolta, la guinda que aún sigue buscando. En las últimas semanas se ha hablado de Lester Quiñones como opción para el ‘2’.

Comunicado del Real Madrid sobre Jones

El Real Madrid C. F. y Damian Jones han alcanzado un acuerdo por el que el pívot será jugador del Real Madrid hasta el final de la temporada 2026-2027.

Doble campeón de la NBA con los Golden State Warriors en 2017 y 2018, Jones acumula en su trayectoria una experiencia de 293 partidos disputados en la Liga norteamericana, en la que ha jugado en Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Ángeles Lakers, Utah Jazz y Cleveland Cavaliers.

Damian Jones llega al Real Madrid procedente de los Vaqueros de Bayamón, club con el que se acaba de proclamar campeón de la Liga de Puerto Rico.