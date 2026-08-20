El Real Madrid rodea a Tavares

El Real Madrid afrontó a principios de este verano una regeneración que, al igual que el año pasado, se extendía desde los despachos hasta la cancha, incluido el banquillo. Pero si en algo coincidían la ‘nueva’ directiva (compuesta por Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, que han regresado a la sección de baloncesto) y la anterior (Sergio Rodríguez y Martynas Pocius) es que había una zona específica de la plantilla que debían reforzar.

El final de la pasada temporada, en el que cayeron los tres pívots de golpe, cambió en cierta parte la planificación de la 2026-27. Y es que, en el caso concreto de Edy Tavares, el Real Madrid ha tomado la lógica decisión de rodear al que Sergio Scariolo calificó como su jugador más importante, algo que también opina el club, después de su lesión de rodilla.

Ésta no fue demasiado grave, pero teniendo en cuenta su edad (34 años) y que se trata de uno de los jugadores con más minutos, el Real Madrid apostó por ampliar el número de efectivos en la pintura para que, al menos, en los inicios de la temporada la presencia de Tavares sea menor de lo normal. No porque el nivel del caboverdiano haya bajado, sino porque lo que se busca ahora es sacar su mejor versión en los meses decisivos.

De ahí que el Real Madrid haya incorporado hasta cuatro caras nuevas entre las posiciones de ‘4’ y ‘5’, además de una quinta que está al caer. Jaime Pradilla, Mikael Jantunen, Eli John Ndiaye y Olivier Sarr son fichajes que permitirán a Pedro Martínez una gran variedad en la pintura, sobre todo de cara a la Liga Endesa, donde jugadores versátiles como el ex del Valencia pueden actuar en ambos puestos. Además, se quedó finalmente Chuma Okeke.

Tavares, en modo eco al arrancar

Lejos de ver esta superpoblación como un overbooking, el Real Madrid y su entrenador celebran que el abanico de opciones sea tan amplio y que Tavares pueda tener más respiro que la pasada temporada, en la que por momentos fue la única garantía hasta la explosión de Usman Garuba de pívot. Cabe recordar que el jugador madrileño no reaparecerá hasta finales de curso por su lesión del tendón de Aquiles.

Además de los jugadores mencionados, el Real Madrid anunciará a lo largo de la próxima semana el fichaje de Damian Jones, que aún está disputando la final de la liga de Puerto Rico. Con el estadounidense, serán siete las opciones interiores. Ocho, contando a un Gaby Deck que se acostumbró a jugar de ala-pívot a las órdenes de Chus Mateo y después con Scariolo. Así, Tavares podrá iniciar el año en modo eco y tanto el cuerpo técnico como el médico cuidarán su rodilla sin la necesidad de forzar.