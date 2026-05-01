El Real Madrid tiene prohibido desconectarse en el partido de este viernes, el segundo de los play off contra el Hapoel Tel Aviv, que también jugará en el Movistar Arena (20:45 horas) tras ser capaz el miércoles de defender el factor cancha con una victoria más ajustada de lo que se esperaba. Esos últimos cinco minutos en los que encajó 18 puntos (16-27 en contra en el último parcial) es lo que no debe volver a repetir el equipo blanco para arañar el 2-0 y viajar a Bulgaria la próxima semana con medio billete a la Final Four en el bolsillo.

Los 35 minutos anteriores fueron la demostración de un equipo que ha llegado en su mejor momento al tramo decisivo de la temporada y, hasta el segundo, con toda la plantilla disponible y en perfecto estado físico. Pero, en el momento menos indicado, el gigante que sostiene al Real Madrid se rompió. En una mala caída tras rebote, Edy Tavares sufrió una torcedura en su rodilla izquierda que, tras ser sometido a pruebas en la previa del choque, le ha causado una lesión en el ligamento lateral interno.

Una situación que le impedirá al 100% reaparecer en los play off y en las últimas fechas de la Liga Endesa. En el mejor de los casos y apurando mucho, Tavares podría llegar a la Final Four de Atenas si el Real Madrid termina clasificándose. Lo cierto es que, tras el capital triunfo del miércoles, los de Sergio Scariolo dieron el paso más importante hacia el objetivo.

Aun así, el técnico italiano y el vestuario, en boca de Facu Campazzo, aseguran que el segundo partido de este viernes es el que marca la eliminatoria. «Siempre es el que tiene más presión y más exigencia para el equipo de casa. El visitante sabe que perderlo pondría la clasificación muy cuesta arriba y normalmente da el cien por cien y más», advirtió Scariolo.

Real Madrid-Hapoel, segundo asalto

Como decimos, el Real Madrid firmó uno de sus mejores partidos de esta temporada en el primer duelo con el Hapoel, una actuación que quedó emborronada por ese final que pudo ser trágico. La gran defensa de los blancos, saber limitar las amenazas de su rival y un monumental Campazzo dejaron en Goya el primer triunfo. También dos buenas versiones de Usman Garuba y Alex Len, que respondieron con creces a la inesperada situación de Tavares. Deberán mantenerla en el tiempo.

Al Hapoel también le lastraron las lesiones con el problema de tobillo de un Elijah Bryant que venía de ser elegido entre el quinteto de la Euroliga y de ser el segundo jugador con más valoración de la fase regular sólo por detrás del MVP Sasha Vezenkov. Se quedó en 10 minutos, sin puntos y en -2 de valoración. Estadísticas lógicas porque, al igual que Tavares, tuvo que pasar hasta por el vestuario para ser tratado y luego regresó a pista para pedalear sobre una bicicleta estática.

La versión más coral sin Tavares

En cuanto a nombres propios, el Real Madrid quiere volver a coralizar el equipo lo máximo posible después de que cinco jugadores firmasen dobles dígitos de valoración: el mencionado partidazo de Campazzo (18 créditos), muy bien los americanos Trey Lyles (15) y Chuma Okeke (14), Mario Hezonja (12), mal de tres (0/6 triples), pero bien de dos y en la combinación (cinco asistencias) y Len por su buen último cuarto (10, con seis rebotes y dos tapones).

El equipo blanco sabe que Dimitrios Itoudis, expulsado merecidamente el miércoles por doble técnica, volverá a plantear varios obstáculos. Si Bryant no llega, el Hapoel se apoyará sobre todo en el mítico Vasilije Micic (15 puntos, siete rebotes y 17 de valoración), que subió mucho su nivel respecto al mostrado en la anterior visita de marzo, y un gigantesco Dan Oturu (20, 17, dos tapones y 38) que se creció sin Tavares.