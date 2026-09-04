Poirier: «¿Volver al Real Madrid? No lo sé… Me encantaría porque tengo todo aquí»

OKDIARIO tuvo la oportunidad de asistir a una sesión de rehabilitación de Vincent Poirier (Clamart, Francia, 1993). Durante esta, el jugador de baloncesto nos atiende amablemente para repasar cómo está viviendo este duro proceso desde que se rompió el tendón de Aquiles el pasado 1 de junio en las semifinales de la liga de Turquía antes de abandonar el Anadolu Efes. El ex jugador del Real Madrid transmite su deseo de volver a vestir de blanco: «Me encantaría porque tengo todo aquí».

En primer lugar, cuando le preguntamos si le sorprendía lo rápido que se está recuperando, Poirier aclara cómo rápidamente sacó motivación de donde no había para ponerse manos a la obra: «Desde el principio, lo que quería era cuidarme y curarme lo mejor posible. A mí no me gusta estar lesionado, eso lo primero, y sobre todo no poder hacer cosas como caminar. Es algo que tienes que hacer cada día y no poder hacerlo salvo con muletas o no poder conducir… Eso no me encanta. Entonces, tenía que ser un proceso rápido».

Lo que más impactó al jugador en el momento de la lesión no fue el dolor, sino la pérdida de «tensión» en la pierna. «Cuando me toco el gemelo, siento que no hay nada. Era diferente. Sabía que algo había pasado», narra. Poirier habla mucho del mes de enero. Es la fecha que se fija para su regreso a las canchas, aunque sea entrenando, pese a que los expertos indican que la lesión en el Aquiles es la más larga en cuanto a recuperación en el deporte. El francés siente que cada vez le queda menos para volver. «Está entre los siete y 12 meses. Entonces, siete meses es enero. A mí me parece normal», dice sonriente.

«Al principio, todo el mundo me decía: ‘Oh, madre mía, es muy grave’. Yo siempre he dicho: ‘Es parte del trabajo, vamos a cuidarlo’. Venía de hacer la rehabilitación de la rodilla en Estambul (pasó por quirófano y estuvo cinco meses de baja al principio de la pasada temporada) y pensaba que sólo era una más. Lleva más tiempo, pero tengo el positivismo de decirme que vendrá algo mejor. Así puedo trabajar el resto del cuerpo y volver en mejores condiciones», augura.

Lo afronta como un cambio físico a mejor

En cuanto a su evolución, Poirier destaca los «cinco kilos (de 130 a 125)» que perdió en el Efes, lo cual le permite cuidarse más y crecer. «Saco lo bueno de lo malo», asegura. El francés acude de lunes a viernes a la clínica Vitalidade en Boadilla, lugar donde tiene lugar esta charla junto a su fisioterapeuta, Javier García, quien de lunes a viernes guía su rehabilitación con dos sesiones diarias.

Perder el miedo es, a veces, lo que más cuesta a un deportista que vuelve de una larga lesión, pero Poirier está convencido de que cuando salte a la cancha será como si nada hubiese ocurrido. «Tengo un equipo muy bueno que cuida todo, no sólo el tendón, sino también la rodilla. Las seis semanas inmovilizado afectan a todos los músculos de la pierna. Ahora trabajamos para que todo vuelva a la normalidad y poder jugar al mejor nivel», insiste.

Su decisión de volver de Turquía a España fue sencilla. Poirier vive en Madrid y tiene aquí a su hija. Tarda nueve minutos en llegar a la clínica desde su casa. Luego va a Madrid para trabajar la musculación. «Esos son mis días ahora mismo», bromea. Dentro de esas jornadas, tiene tiempo para poner en común experiencias con Usman Garuba, quien le sustituyó en la posición de pívot tras su marcha en 2024 y que también se rompió el Aquiles una semana antes durante la semifinal de la Euroliga.

«Lo veo cada día y comparamos cómo estamos. He llamado a mucha gente que conozco que ha tenido esta lesión. Jayson Tatum (estrella de Boston Celtics) fue el primero al que llamé», desvela. «Me interesa su camino para volver, cómo se sienten y cosas así. Eso fue con la intención de saber acerca de mi lesión. No me gusta no saber nada de las cosas. Ahora soy un fisio como él (Javier García). Si algo está mal lo sé. Le pongo presión», asegura Vince.

«Quiero jugar cinco o seis años más»

Poirier ha sido el único recambio de garantías de Edy Tavares desde que el pívot caboverdiano es la principal referencia del Real Madrid en la pintura. Antes y después han pasado muchos ‘5’, pero ninguno ha rendido al nivel del francés. «Cuando veo como corren ahora… Corren demasiado, entonces me quedo a un lado», confiesa, refiriéndose a los entrenamientos de Pedro Martínez, a los cuales presta atención desde Valdebebas, pues el club blanco le invitó a recuperarse en sus instalaciones.

Cuestionado por sus metas, además de una buena recuperación, Poirier espera poder «jugar cinco o seis años más» al baloncesto en la élite. «Lo principal ahora es cuidarme y utilizar esta parte de mi carrera para estar más en forma en el futuro. Saber cómo funciona mi cuerpo y conocerlo. Eso me ayudará, seguro. Si puedo jugar cinco o seis años más, será bueno después de una lesión así. Todo el mundo piensa que es muy grave y que es difícil que vuelva a mi nivel, pero no estoy muy preocupado porque voy a mejor cada semana», sentencia.

El pívot no da la sensación de que su lesión le haya afectado a nivel mental, aunque no esconde que en los albores de una nueva temporada siente el gusanillo de vivirlo en primera persona: «Bueno, luego tenía las vacaciones (cuando se rompió). Todos los jugadores se iban, pero ahora vuelven con sus equipos. Lo veo en las redes sociales y cuesta un poco, pero estoy en Madrid, entreno aquí, veo al equipo todos los días. Hay franceses en el Madrid. Es la vida. Lo sabía y no pasa nada. Sólo tengo vacaciones más largas».

A colación de sus sesiones en Valdebebas, le recordamos que el Real Madrid ha reeditado el trío de franceses que representaba junto a Fabien Causeur y Guerschon Yabusele, ahora con Théo Maledon, Olivier Sarr y Timothé Luwawu-Cabarrot. Poirier espera que le hagan un hueco: «Eso no lo sé… Estoy muy feliz de que el Madrid me ayude en el proceso de curarme y todo. Todavía no tengo ni idea. Me encantaría porque tengo todas las cosas aquí. Es futuro… enero.

La llamada a Tatum… y a Pablo Laso

Confiesa que «un amigo» que vive con él «desde hace muchos años» es la persona que más le ha apoyado durante este proceso: «Me ayuda a cuidar todo, conducir… Estuvo en Turquía cuando pasó. Toda la gente cercana se echó las manos a la cabeza y yo insisto en que es parte del trabajo. Hay que ser positivo. Vamos a trabajar para volver».

Alguien que siempre le ha valorado y concebido como uno de los pilares de su equipo ha sido Pablo Laso, su ex entrenador en Real Madrid y Efes. Poirier asegura que han intercambiado varias llamadas desde su marcha de Estambul, aunque aún no han podido reencontrarse en persona: «Me ha llamado, sí. Íbamos a vernos en verano, pero finalmente no se pudo. Me ha llamado y nos hemos mandado mensajes».