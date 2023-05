Navarro rabia contra el Real Madrid por las sanciones ante Partizán

Juan Carlos Navarro, actual director general de la sección de baloncesto del Barcelona, se ha pronunciado en una entrevista sobre la pelea entre los jugadores de Real Madrid y Partizán en el segundo partido de la eliminatoria. La Bomba considera que lo que pasó en el WiZink Center «fue lamentable y patético» y cree que las sanciones no han sido lo suficientemente duras.

«Lo que pasó en Madrid fue lamentable. No puede pasar ni dentro ni fuera de una pista. Fue patético. La situación se fue de las manos, y es algo que no puede volver a pasar. Las sanciones se han quedado un poco cortas», comentó Navarro en la previa del encuentro entre Barcelona y Zalgiris en Lituania de este miércoles. Los azulgrana ganaron los dos primeros encuentros y si consiguen asaltar el Zalgirio Arena sellarán su pase a la Final Four de la Euroliga.

Cuando le preguntaron a Navarro por lo ocurrido el pasado jueves en el duelo entre Real Madrid y Partizán, el ex jugador del Barça y de la selección española dio su opinión sobre la pelea. La leyenda del baloncesto español aseguró durante la entrevista en RAC1 que las sanciones se quedaron «un poco cortas» y cree que la Euroliga debería de haber sido más dura con las sanciones a ambos equipos.

Navarro también habló sobre la continuidad de Jasikevicius, que termina contrato con el Barcelona esta temporada pero tiene una cláusula para renovar si el equipo gana la Euroliga: «No toca hablar de la renovación de Jasikevicius. Estamos centrados de lleno en la Final Four. Él está contento y yo también. No tenemos prisa, él mismo ha dicho que hablaremos más adelante».