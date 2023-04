Rudy Fernández: «Hay que pedir perdón a los aficionados al baloncesto»

Después de la tempestad del Real Madrid-Partizan de Belgrado, en forma de tremebunda tangana, los protagonistas han intentado que llegara la calma frente a los micrófonos. De hecho, Rudy Fernández y Zeljko Obradovic, buenos amigos, ya han tratado de curar las heridas sobre el propio parqué, conscientes de que la eliminatoria no debe desmadrarse la semana que viene en Belgrado.

«Zeljko y yo nos conocemos bien, él veranea en Badalona. Lo que hemos vivido hoy tenemos que pedir perdón a todos los aficionados del baloncesto. Estas situaciones no se tienen que ver. Con las pulsaciones a veces hay errores y hoy es uno de ellos. Consideramos al Partizan un equipo amigo que siempre nos ha cuidado mucho. La tensión del partido tiene que quedarse en lo de hoy. Esperemos que estemos todos bien para hacer un partido de baloncesto, que es para lo que estamos para que la gente disfrute, y que no vuelva a pasar esto», pidió Rudy Fernández ante la prensa.

El balear agradeció las palabras de Obradovic, quien justo antes, sentado en la misma silla de la sala de prensa del WiZink Center, hizo un llamamiento a la calma para templar los ánimos, sobre todo de la propia afición del Partizan, después de la vergonzosa pelea vivida sobre el parqué y que obligó a liquidar antes de tiempo el segundo encuentro del ‘playoff’ europeo.

«Es difícil estar en esta situación. Es difícil vivir campo a favor y que tu rival juegue mejor. Le agradezco a Zeljko sus palabras para tranquilizar a todas las aficiones y plantear ahora una eliminatoria que se nos pone muy cuesta arriba. Zeljko para mí es un referente. Este tipo de cosas por desgracia pasan», subrayó Rudy.

Por su parte, Chus Mateo reconoció que en toda su carrera deportiva nunca había vivido una tangana tan violenta. «Hemos perdido los nervios. Esto es un deporte y no nos gusta ver lo que ha pasado al final. ¿Quién podría estar calmado cuando no te salen las cosas? Por ahí ha venido la reacción. Hay que bajar las pulsaciones. Los jugadores han sido capaces de calmarse, han hablado en los vestuarios y se han relajado mucho más de lo que se ha visto en la pista. Iremos a Belgrado como siempre con tranquilidad y sabiendo que esto es baloncesto. No tendremos que hacer ninguna guerra ni nada por el estilo», transmitió.