Muere Brad Branson, mítico jugador y campeón con el Real Madrid

Brad Branson, ex jugador estadounidense ganador de una Copa Korac con el Real Madrid y la primera gran estrella del Valencia Basket, ha fallecido a los 67 años de edad, según confirmaron este miércoles fuentes del club taronja. Nacido en Harvey (Illinois), medía 208 centímetros, concluyó su formación en la Southern Methodist University e inició su carrera en Europa en Italia, país en el que jugó en el Rimini y sobre todo en el Brescia entre 1980 y 1986, verano en el que fichó por el Real Madrid.

Tras dos temporadas en el equipo blanco, club con el que conquistó la Korac de 1988, recaló en el entonces llamado Pamesa Valencia en el verano de 1988. El club valenciano acababa de ascender a la acb y su incorporación fue un ‘golpe de efecto’. Estuvo seis campañas en un club del que fue la gran referencia en la pista durante esos años pero también una de las figuras más reconocidas fuera del parqué. La temporada 1993-94 fue la última de su carrera y la acabó con el Valencia.

Entre los dos equipos acumuló 280 encuentros y 9.106 minutos de juego en la ACB. Entre sus actuaciones más destacadas está un partido del Real Madrid contra el Estudiantes en el que acumuló 44 puntos de valoración por, entre otras cosas, capturar 18 rebotes y anotar 37 puntos, ya con la camiseta del conjunto valenciano, contra el Fórum Valladolid. Elegido por los Pistons en la segunda ronda del draft de la NBA en 1980, jugó dos campañas en la competición estadounidense, primero con los Cavaliers y después con los Pacers y brilló en la CBA, la entonces segunda liga del país norteamericano.

Luto en Valencia por Brad Branson

El club valenciano ha sido el que ha confirmado su muerte y ha transmitido el pésame por su fallecimiento, especialmente a su hija que fue trabajadora de la entidad, destacando que Branson tras su retirada se mantuvo muy ligado al club y a la ciudad, con frecuentes visitas.

«En recuerdo a su memoria, se guardará un minuto de silencio en el próximo partido como local del primer equipo masculino del Valencia Basket, el que disputará mañana en el Roig Arena ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv», anunció el Valencia Basket en su comunicado.

También ha expresado sus condolencias el Real Madrid a través de sus canales oficiales: «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Brad Branson, jugador de nuestro equipo de baloncesto entre 1986 y 1988. En las dos temporadas que defendió nuestra camiseta, Branson jugó cien partidos y ganó 1 Copa Korac, en 1988».

«El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos. Brad Branson ha fallecido a los 67 años de edad. Descanse en paz», finaliza el comunicado del club blanco.

Se va un pedazo de nuestra historia. Descansa en paz, Brad 💔 Cas 👉 Valencia Basket transmite el pésame por el fallecimiento de Brad Bransonhttps://t.co/lj9BgZc5vC Val 👉 Valencia Basket transmet el condol per la defunció de Brad Bransonhttps://t.co/cQEot8GNKL Eng 👉… pic.twitter.com/RojmapvmZp — Valencia Basket Club (@valenciabasket) January 28, 2026