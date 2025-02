Hezonja lo mejora todo

Mario Hezonja ha mejorado todo de sí mismo esta temporada. Su exhibición contra el Manresa acabó de confirmar su metamorfosis como jugador y las palabras que le dedicó su entrenador, Chus Mateo, tras lograr el pase a semifinales de la Copa del Rey le ratificaron como persona. «Somos un equipo, pero no tendría sentido sin Mario Hezonja», afirmó el técnico madridista con el croata a su derecha.

No fue un inicio fácil de curso para el balcánico, con ese virus que le hizo perder siete kilos y sobre todo tardar más de lo normal en coger la forma y despuntar en el juego del Real Madrid. Una vez lo consiguió, no hay quien lo pare. Hezonja ha dejado atrás las individualidades y un comportamiento a veces «efervescente», como lo define Chus Mateo, para consagrarse en todos los aspectos y ser el líder de la plantilla blanca.

De hecho, hasta se le puede exculpar de su último borrón, que fue aquella expulsión en Mónaco que dejó al Real Madrid sin su presencia ante el Fenerbahce, partido que acabó en derrota. Fue Spanoulis, entrenador de los del Principado, quien desesperó a Hezonja y quien provocó su doble antideportiva que le costó la descalificación.

Hezonja ha dejado atrás todos los males de la juventud y a los 29 años vive feliz en la capital de España, más si cabe siendo el jugador más diferencial del club más laureado de Europa. SuperMario gana partidos, mejora a sus compañeros y vela por el buen juego de todos y cada uno de ellos. Además, su relación con Chus Mateo no puede ser más ejemplar. Uno de esos tipos que impulsan y ponen en valor el trabajo de un buen entrenador.

Hezonja lo encomienda todo a Chus Mateo

Hezonja, que vive el mejor momento de su carrera tras unos años de mucha dificultad y un verano en el que estuvo cerca de salir al Barcelona, quiere hacer historia en el Real Madrid. Su brillante actuación ante el Manresa (24 puntos y 6 rebotes) entra dentro de su top 10 con el equipo blanco y ahora quiere trasladar ese buen momento al duelo por uno de los dos huecos en la final del Gran Canaria Arena de Las Palmas.

«Las leyendas me han enseñado que puedes liderar un equipo de muchas formas. Estoy enseñando una nueva versión, una que antes no podía enseñar. Gracias a ellos que me dejan estar en este puesto que estás muy cómodo. También hay que ser líder cuando el equipo está mal. Los líderes lo hemos demostrado cuando el equipo no estaba tan bien. Siempre vamos a luchar por esta camiseta. El ritual es un nuevo nivel, algo mío para no volverme loco con las cosas. Cuido mi mente y mi físico», reveló Hezonja en una rueda de prensa especial junto a Chus Mateo.

«Este rendimiento (del equipo) no soy yo, tienes que dar la enhorabuena a Chus por ponernos a todos en un espacio. Tenéis que ver a Usman (Garuba), que también tenía una lesión. Sale y hace tres rebotes defensivos decisivos. Tienes que dar flores a Chus, es muy difícil manejar esta plantilla. Yo estaré aquí ojalá muchísimos años para ayudarle y liderar el equipo y que él tenga más fácil ordenar sus jugadores», declaró el croata.