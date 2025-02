El Real Madrid echa el cerrojo para ganar al Manresa y ya está en semifinales de Copa

El Real Madrid más serio de la temporada se impuso al Manresa con un recital defensivo de todo el grupo e individual de Mario Hezonja (24 puntos y 6 rebotes) para meterse en las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto y estar un paso más cerca de su gran objetivo de ganarla por segundo año consecutivo (92-69). Los blancos fueron los que dominaron durante todo el partido de cuartos de final, un requisito indispensable para dejar en la lona a un equipo que, entre otras hazañas, conquistó el Palau Blaugrana hace 12 días.

Una paliza que se explica desde la defensa, desde donde el Real Madrid construyó todo su juego. La faceta ofensiva salió sola. Con un Hezonja diferencial, Sergio Llull juguetón (13 puntos y 4 asistencias) Facundo Campazzo en su línea (11) y Dzanan Musa (10 y 8 rebotes) reaparecido con 20:18 minutos en pista tras su torcedura de tobillo y, el Real Madrid pudo lucirse en el segundo cuarto (21-8) para mostrar todo su arsenal y postularse como el máximo favorito al título.

Chus Mateo apostó por sus cinco favoritos, ese quinteto que si ningún problema físico lo impide planta siempre de inicio. Hablamos de Campazzo, Alberto Abalde, Eli Ndiaye, Walter Tavares y un Musa con el que no esperó y le dio minutos tras su lesión desde el principio de la Copa. Con dicho grupo, parcial de 7-0 para el Real Madrid en un arranque explosivo de partido que remontó el Manresa en menos de dos minutos (7-8).

La igualdad se mantuvo durante todo un primer cuarto vibrante y sin pausa (22-22). Ningún jugador de los blancos sobresalió por encima del otro, pero el Real Madrid respiró con la salida de Hezonja ante la escasez de brillo defensivo. Un triple del croata, al que precedió otro de Hugo González, dejó claro que los de Chus Mateo habían salido a mandar al segundo parcial, forzando el primer tiempo muerto de Diego Ocampo.

Estelar segundo cuarto de los blancos

El Real Madrid mantuvo a raya al Manresa antes del descanso, secó a Derrick Alston (11 puntos en la primera parte) y a la gran aportación de Hezonja (12) se unió la de Llull (7). Paliza en el segundo cuarto para el 43-30 y ganar relativa cierta tranquilidad de cara a la segunda parte. Los blancos estuvieron acertados en tiros de dos (13 de 17), pero fallones en el triple (3 de 15), mal pero mejor que el cuadro catalán, que estaba a cero.

Los árbitros desesperaron a Tavares en el inicio de la segunda parte. El caboverdiano cometió una antideportiva y se cargó con tres faltas. Chus Mateo tuvo que calmarlo y meter a Bruno Fernando, que no había brillado en su anterior entrada a pista. El Real Madrid había logrado lo más difícil en el tercer cuarto: no entrar en el juego del Manresa y desactivar sus grandes peligros. Mario Saint-Supery no despuntaba y Alston se quedaba sin munición.

Chus Mateo había dado con la tecla y logró que los suyos echaran un cerrojo como pocas veces esta temporada. Pero cuando parecía que el Real Madrid lo tenía cerrado, aparecieron Reyes y Massa para salvar al Manresa y evitar una desventaja más abultada en un tercer parcial finalmente igualado (20-19). Aun así, el conjunto blanco tenía renta suficiente para subsistir al último asalto, con Hezonja, Campazzo y Musa, que ya superaban la decena anotadora.

El Real Madrid domina al Manresa

La relajación se hizo presente y Manresa se lo volvía a creer, pero la defensa blanca parecía por infranqueable. Quién lo iba a decir hace unos meses. Llull en su eterna juventud anotaba dos triples seguidos para recuperar una ventaja consistente, la cual se agrandaba con otro triple de Hezonja para forzar un tiempo muerto más de Ocampo con el 74-59.

El croata se ponía en 21 y no dejaba respirar a los catalanes, que agotaban sus últimos ataques sin demasiada fluidez, todo lo contrario a lo que hicieron los de Chus Mateo, que con un último arreón se acercaban a la máxima del encuentro. Brilló en los minutos finales Andrés Feliz (11 puntos y segundo jugador del equipo blanco con más tiempo en pista y más que Campazzo), que incluso se llevó los primeros cánticos de los madridistas que acudieron a la cita en el Gran Canaria Arena.

Dosificó en un último cuarto sin mucha historia Chus Mateo en el que se logró establecer una máxima del partido de 25 puntos. Fiesta blanca y a semifinales. El Real Madrid ya espera rival, que saldrá del duelo con el que se cierran los cuartos de la Copa entre el anfitrión Gran Canaria y Valencia Basket este viernes a las 21:30 horas.