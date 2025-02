Hezonja echa todas las «flores» a Chus Mateo y éste se las devuelve: «No tendría sentido sin ti»

Mario Hezonja y Chus Mateo comparecieron en una rueda de prensa conjunta tras la victoria del Real Madrid contra el Manresa en los cuartos de final de la Copa del Rey. Tras el pase a semifinales, la estrella del equipo blanco y su entrenador se dedicaron todo tipo de elogios, quedando etiquetado oficialmente el croata como el jugador diferencial de la plantilla. Su partidazo ante el cuadro catalán así lo refleja: exhibición de 24 puntos y 6 rebotes.

«Las leyendas me han enseñado que puedes liderar un equipo de muchas formas. Estoy enseñando una nueva versión, una que antes no podía enseñar. Gracias a ellos que me dejan estar en este puesto que estás muy cómodo. También hay que ser líder cuando el equipo está mal. Los líderes lo hemos demostrado cuando el equipo no estaba tan bien. Siempre vamos a luchar por esta camiseta. El ritual es un nuevo nivel, algo mío para no volverme loco con las cosas. Cuido mi mente y mi físico», reveló Hezonja.

«Este rendimiento (del equipo) no soy yo, tienes que dar la enhorabuena a Chus por ponernos a todos en un espacio. Tenéis que ver a Usman (Garuba), que también tenía una lesión. Sale y hace tres rebotes defensivos decisivos. Tienes que dar flores a Chus, es muy difícil manejar esta plantilla. Yo estaré aquí ojalá muchísimos años para ayudarle y liderar el equipo y que él tenga más fácil ordenar sus jugadores», declaró el croata.

Chus Mateo y su devoción por Hezonja

«Mario (Hezonja) está muy contento porque ve por donde podemos alcanzar algo más allá, pero sabemos que tenemos que centrarnos en una semifinal que va a ser durísima. Las Copas del Rey se ganan jugada a jugada. Todos tienen opciones», comenzó Chus Mateo. Más sobre Hezonja: «No me gusta mucho hablar de individualidades, pero hay que enfocarse en Mario. Aporta muchísimas cosas. No sólo en la cancha, yo personalmente le tengo cariño personal».

«Con el carácter que tiene, a veces efervescente, él es capaz de ir madurando y saber dónde está. Ese proceso gracias a Dios lo está dando con nosotros. Estoy contentísimo de que haya encontrado un sitio donde disfrutar con su familia. Los que sentimos el Real Madrid le vemos un madridista más. Somos un equipo, pero no tendría sentido sin Mario Hezonja», sentenció.