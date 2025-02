Garuba: «El Real Madrid es el sitio para destacar después de muchos años sin tener continuidad»

Si en los últimos tiempos el fútbol se ha desmarcado como el deporte con récord de precocidad, lo cierto es que el baloncesto lleva décadas siendo una máquina de generar jóvenes talentos. El Real Madrid es la mayor potencia española en este sentido y uno de los grandes adalides de su cantera se llama Usman Garuba (Azuqueca de Henares, 2002), que atiende a OKDIARIO antes de disputar su segunda Copa del Rey en Las Palmas.

El fichaje más importante del club blanco en el pasado verano fue el de Garuba, que regresaba tras su experiencia de tres temporadas y 105 partidos en la NBA. Debutó en la Supercopa de España, pero una lesión en la pierna le impidió volver a jugar hasta diciembre. Ahora, afronta la Copa como una clara oportunidad para reivindicarse.

PREGUNTA: ¿Qué valoración hace de estos primeros meses en Madrid tras su vuelta de Estados Unidos?

RESPUESTA: Todo bien. En casa. Todo muy tranquilo.

P: ¿Qué tal la adaptación, reengancharse a algunos de sus antiguos compañeros y a los nuevos? Esta vez imagino que habrá sido más lenta de lo normal.

R: Está siendo un poco costosa, pero me adapto bien. De menos a más, poco a poco. Seguimos trabajando.

P: ¿Esa lesión en la pierna que le impidió jugar durante los primeros meses de su carrera se transformó en uno de los momentos más duros de su carrera?

R: Sí porque nunca me había perdido una pretemporada y tanto tiempo al principio de la temporada. Son cosas que pasan y a seguir.

P: La gente que le vio jugando en la Supercopa de España le sorprendió no volver a verle en acción hasta el 1 de diciembre en Badalona.

R: Sí, fue un poco inesperado, pero son cosas que pasan.

P: Luego llega ese partido del 15 de diciembre en casa contra el Río Breogán (13 puntos y 22 de valoración). ¿Ahí fue ya cuando volvió a notar el cariño de tu gente en Madrid?

R: Sí, me acuerdo. Fue el primer partido de vuelta por así decirlo y bien la verdad.

P: ¿Se encontró un Palacio distinto al que dejó atrás?

R: Es que yo me fui en la pandemia, entonces no me acuerdo de mucho. La última vez que estuve ahí creo que ya podía entrar gente, pero no estaba el aforo completo.

P: ¿Qué se siente en noches como la del triple ganador de Mario Hezonja ante el Baskonia en la Euroliga?

R: Hemos tenido unos cuantos partidos más así. Es bonito recordar como es la afición, como es jugar en casa, lo especial que es… Ha sido muy bonito para mí.

P: Usted sigue siendo un chaval (22 años), pero a su edad ya sabe lo que es ganar una Copa (2020) y llegar a la final de otra (2021) y encima en un Clásico. ¿Cómo afronta esta edición en Las Palmas?

R: Con más madurez. Ha pasado ya tiempo. Creo que vamos a hacer una buena Copa. Esperemos llevarnos el título y competiremos para eso.

P: ¿La ve como una oportunidad en lo personal para dar el salto de rendimiento definitivo esta temporada?

R: Sí, pero no con obsesión. No quiero obsesionarme con hacerlo todo bien. Sé que va a ser lento, soy consciente de ello, lo soy desde el momento que vine. Sé que lo haré bien, pero también sé que será poco a poco. No será todo de golpe y cuando las buenas actuaciones vengan seguidas estaré listo para ello.

P: ¿Qué le pide Chus Mateo? No sólo para este torneo, sino en general desde que regresó.

R: Que sea yo, literal. No hablamos mucho de cosas especiales. Que sea yo básicamente y ya está.

P: Ahora que se ha topado con tres pívots con la llegada de Bruno Fernando. ¿Se encuentra a gusto en ese nuevo rol de 4 en el que le pone Chus últimamente?

R: A gusto. Después de muchos años sin jugar en esa posición no diría que estoy adaptado del todo, pero al final como jugador profesional y del Madrid nos tenemos que adaptar a todo. Si todos estuviéramos como queremos sería muy fácil. Son cosas que pasan y tengo que adaptarme a ello. Reconvertirme por así decirlo. Para eso estoy trabajando, currando, viendo detalles y luchando por ello.

P: La fórmula para mejorar puede ser aprender de esos tres pedazo de pívots.

R: Sí, quizá sea la competencia, pero realmente no jugamos ahora en una posición similar. Me fijo más en Hezonja, Gaby Deck… Me gusta alternar las cosas. Quiero hacer las dos posiciones. Entonces trabajo para ello. Veo las tareas, veo vídeos por mi cuenta para descubrir detalles que puedo mejorar en esa posición.

P: ¿Cuánto tiempo le dedica al baloncesto al día?

R: Mucho más de lo que creemos.

P: ¿Cuántas horas al día aproximadamente?

R: No sabría decirte, pero muchas.

P: ¿Después de entrenar se va a su casa y qué hace?

R: Me voy a mi casa y veo mis vídeos o entreno por mi cuenta. Veo mucho baloncesto también.

P: ¿Trasnocha para ver a antiguos rivales y compañeros de la NBA?

R: Ya no lo hago.

P: ¿Cómo de complicado es el regreso de NBA a Europa? Muchos se pensaban que iba a ser llegar aquí y besar el santo, que es todo facilísimo.

R: Es un juego muy distinto, con situaciones muy distintas, campo distinto, reglas distintas… Para muchos jugadores requiere un período de adaptación para mostrar su potencial máximo. No es tan fácil como parece. Hay gente que le sale y hay gente que no.

P: ¿Cuándo acabe ese proceso de adaptación se ve capaz de hacer historia en el Real Madrid?

R: Espero que sí, si todo va como queremos. Ojalá sea posible.

P: ¿Quién ha sido el que más le ha ayudado en su vuelta de los veteranos? ¿El capitán Sergio Llull, Walter Tavares…?

R: Nadie en especial. Ha sido cosa de todos. Entre todos nos ayudamos mucho. Somos un buen vestuario, aparte de buenos jugadores y personas entre nosotros.

P: El año pasado Chus se refería constantemente al vestuario como su familia. ¿Ese concepto se ha mantenido pese a no cuajar el inicio de temporada esperado?

R: Se sigue manteniendo. Es cierto que se ha ido un gran núcleo de jugadores, pero las bases se siguen conservando en este equipo.

P: ¿Una promesa si el Real Madrid gana esta semana la Copa?

R: No me hagáis esto (bromea). Bueno venga, si ganamos la Copa me corto la barba.

P: ¿Y si usted gana el MVP? Recordemos que el año pasado para muchos debería haber sido Vincent Poirier, un jugador que juega en su zona, y no Facundo Campazzo.

R: Si por lo que sea gano el MVP me tiño el pelo.

P: Mirando al futuro inmediato tras la Copa. ¿Cómo se preparan mentalmente para esas ocho batallas que quedan en la Euroliga?

R: Son partidazos. Van a ser grandes partidos en los que quizá juguemos en cada uno contra los mejores equipos de Europa. Así que va a ser vida o muerte para nosotros. Serán partidos claves, muchos fuera, algunos en casa y tenemos que apretar para estar en la posición que queremos.

P: ¿Se podría catalogar como fracaso si el Madrid queda fuera del play in?

R: Sí. Hay que ser sinceros. Si el Madrid queda fuera del play in, sabiendo lo que conlleva este club y las Copas de Europa que se han ganado todos los años sí es un fracaso. Hay que ser realistas. Tenemos que serlo. Es un fracaso. Quizás hacer el play in también lo sea, pero tenemos que aspirar a más. Nosotros siempre lo hacemos.

P: Y más adelante, ¿qué opciones le da a España en el Eurobasket?

R: Somos los vigentes campeones. Somos los vigentes campeones. Tenemos que ir con la cabeza bien alta siempre y jugar con confianza.

P: Pocos jugadores pueden decir como usted, que ha sido entrenado por Pablo Laso, ahora Chus Mateo y en la selección española Sergio Scariolo, ¿cuál le ha marcado más de los tres en su corta carrera?

R: Yo diría Pablo Laso porque ha sido con el que he estado más tiempo. Scariolo también, pero sólo en verano.. Entre él y Scariolo diría… Chus que me leerá. ¿Acabo de llegar, sabes? Lo entenderá. Es así. Pero quizá Pablo Laso.

P: ¿Y qué significa para usted que un tipo como Scariolo, tan exitoso en el baloncesto mundial, le tenga tanta confianza depositada?

R: Con Sergio son muchos años ya desde la cantera. Hablábamos y siempre me daba consejos desde que tengo 16 años. Siempre ha estado pendiente de mí y de mi situación, dándome consejos. Y yo creo que esa confianza que él ha depositado en mí es la misma confianza que yo tengo en él. Siempre estando en la selección y esperamos aspirar a más y dejar nuestro país lo más arriba posible.

P: ¿Ve posible esa triple o cuádruple presencia madridista en el Eurobasket contigo, Sergio Llull, Alberto Abalde y Hugo González?

R: Esperemos que sí. Si las lesiones y la salud nos respetan.

P: A usted ese Eurobasket de 2021 le catapultó como jugador, pero ¿le dolió aquel famoso comentario de su entrenador en los Houston Rockets (Stephen Silas) que afirmó no saber lo bueno que eras realmente hasta que te vio brillar en dicho torneo?

R: Ese comentario para mí en ese momento lo vi como algo especial, pero luego lo paras a pensar y… Si tu propio entrenador dice eso es lamentable por así decirlo, pero son cosas que pasan en la NBA. No ha sido el paso deseado para mí, pero he cogido mucha experiencia y jugado más de 100 partidos allí. Me quedo con lo aprendido y lo positivo.

P: ¿Si pudiera volver atrás le diría al Garuba que se marchó a Estados Unidos que no lo hiciera?

R: No, habría ido igualmente. Quizás en otra situación y en otras circunstancias habría ido mejor. Nunca sabremos qué habría pasado. Quiero ir para adelante todo el rato y siempre dar la mejor versión de mí, ya sea aquí en Madrid o con la selección.

P: Usted ha podido comprobar lo dura que es la NBA.

R: Sí, yo lo he vivido. Enterarte de traspasos por Twitter, literalmente verlo en redes sociales, es duro porque no sabes dónde vas a estar el día de mañana. No sabes si tienes que viajar para Houston, para Oklahoma, para no sé dónde. Y al final te afecta mentalmente quieras o no. También en la confianza por mucho que sepas que te pueden traspasar, nunca sabes esa sensación hasta que lo hacen. De verdad.

P: ¿Quizá por eso es Luka Doncic el hombre del momento en el mundo del deporte?

R: Sí, es un negocio cruel. Las cosas funcionan de esa manera. En Europa no es así. Así es el mercado americano. Cuando vamos allí, entendemos que esas son cosas que pasan. Han traspasado a superestrellas. Pueden traspasar a cualquiera. La situación de Luka nadie se la esperaba. Seguramente se enteró por las redes.

P: ¿Y ya cuando te llama el Madrid para volver, qué pasa por su cabeza?

R: Cuando me llama el Madrid para volver era muy consciente de que me contactó nada más acabar la temporada y estuvo mucho tiempo interesado en mí. El verano anterior, incluso aunque yo les insistí que quería intentarlo otra vez en la NBA, quería esforzarme a ver si podía tener una oportunidad. El Madrid respetó mi decisión de tomarme un tiempo para ver opciones porque ellos entendían que para mí ese era mi sueño.

Pero luego me di cuenta de que el Madrid fue el club que más me respetó de todos, más allá de los NBA, más allá de otros clubes. El Madrid fue el club que más me respetó y que más confianza me dio a la hora de tener mi decisión. Es algo que también valoré y dije ‘¿por qué voy a ir a otro sitio que no es mi casa, donde me respetan más, donde se me valora más, donde se me ha respetado mi decisión de tomarme mi tiempo?’ Esas son cosas que uno tiene en cuenta y también el hecho de querer triunfar aquí en el club de tu casa, en tu ciudad. Tu familia está aquí, tus amigos están aquí. Es una decisión influyente en ese aspecto.

P: ¿Ahora que han pasado unos meses se reafirma en que está en el lugar adecuado?

R: Sí. Estoy en el sitio adecuado para destacar. Sé que no va a ser fácil después de muchos años sin tener continuidad en el juego, de no jugar todos los minutos que uno desea o que en mi carrera de joven no he tenido el ritmo de juego que quisiera. Pero soy consciente de que estoy en un sitio donde a poco que me vayan mejor las cosas, destacaré.