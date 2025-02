Derrick Alston Jr: «Sería un sueño jugar en el Real Madrid, ya lo es enfrentarnos a ellos»

El Real Madrid tiene un hueso duro de roer en su debut en esta edición de 2025 de la Copa del Rey de baloncesto. El Manresa se presenta como la primera prueba de fuego para doblar la corona conseguida el año pasado en Málaga y el encargado de liderar a los catalanes hacia el torneo que se disputará del 13 al 17 de febrero en el Gran Canaria Arena de Las Palmas fue Derrick Alston Jr (1997, Houston).

El hijo del mítico ex jugador estadounidense de Real Madrid o Barcelona, artífice y gran protagonista del mítico título de Liga en 1998, atiende a OKDIARIO antes del partido de cuartos de final que este viernes se jugará a las 18:30 horas como uno de los primeros platos fuertes de la Copa.

Derrick Alston Jr. ha dejado grandes actuaciones en su primera temporada en España, siendo el MVP del mes de enero, y desprende una emoción tremenda por vivir su primera experiencia copera y por cumplir su sueño de jugar contra el equipo más laureado en este torneo.

PREGUNTA: Está a las puertas de su primera Copa del Rey. ¿Cómo lo afronta?

RESPUESTA: Me siento pare de ella por mi padre. Lo estoy deseando y el equipo también. Estamos entusiasmados por llegar allí y competir.

P: Lideró a su equipo hacia la Copa en ese espectacular partido contra el Joventut de Badalona en Manresa. ¿Cree que ya es un ídolo allí?

R: No diría eso. Hay que ver cómo va el resto de la temporada, pero ese partido fue realmente especial. Uno siempre quiere controlar su propio destino y poder entrar en esa batalla en la que si ganas estás seguro y si pierdes no lo sabes. La mentalidad del equipo era la misma de siempre: competir y mantener nuestra identidad. Ganamos un partido importante con nuestra afición y celebramos la clasificación para la Copa frente a ellos, un momento especial para la ciudad y el equipo. Fue estupendo.

P: Su padre ganó una Liga con el Manresa, culminando la sorpresa más bestia en la historia de la ACB. ¿Se ve capaz de repetir su hazaña esta temporada?

R: Sí, no sé. Fue una hazaña increíble la que hizo, ganar un campeonato. Si no recuerdo mal estaban alrededor de donde estábamos nosotros en la clasificación. Todavía quedan muchos partidos hasta los play off (concretamente 14). Hay que ir partido a partido. La ACB es una Liga muy competitiva. Cada semana juegas contra grandes equipos, grandes jugadores y grandes entrenadores.

No será fácil hacerlo, pero tenemos un grupo muy especial y jugamos un tipo de baloncesto muy especial. A medida que avanza la temporada, nos vamos adaptando más a nuestra identidad y lo que queremos ser como equipo. Tendrás que volver a preguntármelo en mayo, pero espero que nos vaya bien en esta Copa y que compitamos a un alto nivel para luego llevar ese impulso a la segunda mitad de la temporada y ver de lo que somos capaces.

P: Sextos en Liga, primeros de grupo en la Liga de Campeones, este Manresa pinta bien…

R: Nuestro grupo era difícil y duro. Somos uno ahora mismo y estamos en una posición para seguir avanzando. Sólo tenemos que seguir afrontándolo partido a partido.

P: ¿Viajará su padre a Las Palmas?

R: No, no estará en Gran Canaria, pero tiene previsto venir en abril y podrá ver algunos partidos. Sé que a los aficionados les hará mucha ilusión. A mí también. Va a ser un momento muy bonito. Será muy emocionante para él verme jugar. Los dos estamos deseando que llegue.

P: A lo mejor esta pregunta es un poco obvia, pero ¿fue él quien le metió en el baloncesto de niño?

R: Sí. Él hizo la mayor parte de su carrera en España y yo era todavía bastante joven. No recuerdo mucho, pero cuando empecé a hacerme mayor a interesarme por el juego fue él quien me introdujo. Me enseñó muchos fundamentos y me acercó no sólo al alto nivel de mi edad, sino también al juego profesional y pude aprender mucho estando cerca de algunos de los mejores jugadores del mundo y pudiendo ver entre bastidores sus rutinas y cosas así. Él mismo sigue dándome consejos a día de hoy, cosa que siempre agradezco.

P: Vuestro rival en cuartos es el Real Madrid. Su padre jugó vestido de blanco. ¿Sería un sueño para usted jugar en el equipo más grande de Europa?

R: Sí, seguro. Incluso jugar contra el Real Madrid es un sueño hecho realidad. Además de contra el club, contra los grandes jugadores que tienen. Facu (Campazzo), Hezonja, Tavares… Disfrutas de la oportunidad de salir ahí fuera y competir contra ellos. Pero al final ellos se atan los zapatos igual que nosotros. El Real Madrid es el Real Madrid y se merece todo el respeto, pero nosotros vamos a salir a competir y al igual que ellos tienen la mentalidad de ganar la Copa, nosotros vamos a entrar con esa misma mentalidad. Estamos deseando salir a competir contra ellos.

P: Y hablando del otro gran favorito para la Copa, quiero recordarle su partido en el Palau Blaugrana contra el Barcelona. ¿Fue el mejor de su todavía corta aventura en España o incluso de su carrera en el baloncesto?

R: El Palau es un lugar muy especial, otro lugar en el que jugó mi padre y en el que estuve yo de pequeño. Ser capaz de ir allí y no sólo ganar el partido, sino tener la oportunidad de ver las caras de todo el mundo y la emoción que tenían… creo que hice feliz a mucha gente, no sólo en el pabellón, sino también en Manresa. Una victoria así significa mucho. Al final de mi carrera, esa será sin duda una de mis favoritas.

P: No sé si alguien le habrá contado la maldición del que llega sexto clasificado a la Copa, que no la ha ganado nunca. ¿Cuál es su objetivo y el de Manresa para estos cuatro días?

R: La mentalidad es ganarla. Hemos trabajado duro al principio de la temporada para clasificarnos y hay que salir y competirla. Va a ser duro y tienes que pasar por el Real Madrid y luego quién sabe el siguiente (el rival de esta eliminatoria saldrá del Gran Canaria-Valencia). Tienes que vencer a los mejores para ser campeón. Es un partido y hay que ir paso a paso.

P: ¿Celebró que al Manresa le tocará el Real Madrid en el sorteo o fue una mala noticia?

R: No, para ser sincero, sabíamos que cualquiera de los cuatro primeros equipos iba a ser difícil. Esta Liga es muy competitiva y sin duda en la parte alta hay pesos pesados, por lo que sabíamos que iba a ser difícil. Confiamos en nuestro estilo y en nuestra identidad, en que podemos competir con cualquiera si jugamos a nuestro nivel y como queremos. Llevamos esa confianza allá donde vayamos a jugar. No podemos predecir lo que va a pasar, sólo ir allí y confiar en lo que nos ha traído hasta aquí, que es jugar a nuestro estilo y ser muy competitivos.

P: Aunque van líderes en Liga ¿Es buen momento para meter mano al Real Madrid, y más en terreno neutral?

R: Sí, estos son los partidos que nunca sabes lo que va a pasar. Por haber crecido en Estados Unidos sé que este tipo de torneos son similares a March Madness (campeonato de la División I de baloncesto de la NCAA) en cuanto a que nunca se sabe lo que va a pasar. Es un juego. Si tienes una mala noche de tiro puede ser difícil. Si tienes una gran noche de tiro puede ser fácil. Tanto yo como el equipo y los entrenadores insistimos mucho en ello, en centrarnos en el juego y en la posesión. Mantener nuestra identidad.

P: ¿Le ha pedido algo en específico Diego Ocampo para este partido?

R: No, nada en concreto. Hemos hablado un poco estos dos últimos días sobre el hecho de que será la primera vez que vaya a la Copa. Me ha dado una idea de cómo es, de la preparación, de la presencia que tiene el Real Madrid no sólo para el país, sino también para la ACB. Lo diferente que es de un partido típico de ACB. Estoy emocionado. Sabemos lo bueno que es el Real Madrid, eso no es nada nuevo. El énfasis lo hemos puesto en nosotros mismos y en nuestro juego. Haremos los ajustes necesarios para competir.

P: Sin importar que sea actual o ex jugador, ¿en quién se fija del Real Madrid?

R: Hay muchos grandes jugadores que han jugado allí. Mi padre es uno de ellos. No hay una persona en concreto. Sigo mucho al Real Madrid en la Euroliga y tengo mucho respeto por todos sus jugadores y lo que han sido capaces de hacer, no sólo en ACB, sino en la escena europea. Por algo son el club más exitoso y grande de la historia de la FIBA, por los jugadores que han sido capaces de fichar, los entrenadores que han estado allí, la historia y la cultura que tienen. Será un honor jugar contra ellos.

P: En su primera experiencia en la Copa, ¿espera que el Gran Canaria se convierta en el Nou Congost con todos los aficionados del Manresa que se van a desplazar?

R: Ya veremos. Vamos a tener una buena cantidad de nuestros aficionados allí seguro y tienen la energía del que va allí y ama el baloncesto. Es un pabellón un poco más grande que el nuestro, pero creo que el ambiente y la energía van a ser eléctricos.

P: Sus números son brutales este año, eso es innegable (16,7 puntos por partido y 17,7 de valoración). ¿Se considera como uno de los jugadores en los que la mayoría de equipos ACB y Euroliga están siguiendo para el futuro?

R: Sí, eso espero. Siempre me centro en el presente. Una vez empiezas a mirar a meses o años por delante empiezas a enloquecer un poco. Mi objetivo es jugar al más alto nivel posible, ya sea en la NBA o en las primeras ligas, pero estoy disfrutando de donde estoy ahora mismo, aquí en Manresa. Ha sido un verdadero honor venir aquí y me centro más en eso y tomármelo día a día. Cuando llegue el verano dejaré que mis agentes se encarguen. Veremos qué pasa. Yo disfrutaré mi verano y descansaré después de haber intentado hacer la mejor temporada posible con mi equipo.

P: ¿Qué cambio le impresionó más, de Estados Unidos a Alemania o de Alemania a España?

R: Diría que de Alemania a España. La transición del baloncesto profesional estadounidense al europeo es diferente y sabía que iba a suponer un cambio para mí en cuanto a reglas y estilo de juego. Pero pasar de Alemania, considerada una muy buena liga nacional a la ACB, que es donde están los mejores ha sido la noche y el día. He disfrutado mucho de la dificultad. El cambio me ha obligado a crecer y mejorar mucho como jugador porque te enfrentas a jugadores increíbles, no sólo en mi posición sino en todas. La energía de los aficionados, no sólo en Manresa, también la he disfrutado mucho.

P: No sé si tuvo la oportunidad de ver el debut de Luka Doncic con Los Angeles Lakers. Tú eres dos años mayor (27) ¿La edad será un problema en su caso para volver a Estados Unidos en algún momento de su carrera?

R: Tengo grandes expectativas de mí mismo y siento la visión de llegar al nivel más alto en algún momento de mi vida, ya sea Euroliga o NBA. No me quita el sueño saber que tengo que jugar bien este partido para poder volver a casa. Disfruto mucho jugando con mis compañeros. Como le he dicho a algunas personas, venir a Manresa ha sido lo más divertido que he hecho como profesional. La alegría es más importante que llegar a cierto lugar. Veremos qué pasa en los próximos dos años. Estoy realmente feliz.