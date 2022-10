Chus Mateo: «Hablar de Campazzo es perder el tiempo»

Chus Mateo compareció ante los medios de comunicación en la previa del Clásico del baloncesto español, que este jueves se extrapola a la Euroliga desde el Palau Blaugrana. El Barcelona-Real Madrid centra absolutamente todas las miradas y los pensamientos del técnico blanco, que no quiere ni oír hablar de las remotas posibilidades de que Facundo Campazzo llegue al equipo una vez comenzada la temporada.

Mateo no se fía absolutamente nada del inicio dubitativo del Barcelona, un rival para luchar por todos los títulos y al que se enfrentan por segunda vez después del cruce que acabó con el triunfo merengue en la Supercopa Endesa. «Sigue siendo un partido especial. Es un equipo bueno, y un rival bueno. Será difícil de batir, más cuando han perdido en casa. Debemos estar preparados de salida, más con la exigencia que te pide el Palau», analizó Chus, que piensa que no se trata de una situación idílica para medirse al eterno rival. «No es el mejor momento, porque te los encuentras todo el año. Tienen recursos sobrados. Quizá no viven en el mejor momento y eso les hará buscar al mejor Barcelona», completó el entrenador del Real Madrid en sala de prensa.

Las declaraciones de Chus Mateo sobre el partido seguirían, pero lo más sorprendente de su comparecencia resultó el mensaje al madridismo sobre la situación de Facundo Campazzo y su potencial llegada al Real Madrid. «Hablar de Campazzo es perder el tiempo. Me centro en los nuestros, y pronto tendremos a Hanga y Williams-Goss entrenando, teniendo minutos en el entrenamiento y recuperándose», sentenciaba el técnico, horas después de conocerse que Dallas Mavericks apunta a retener al Facu en la NBA al menos una temporada más.

Volviendo al Barcelona, Mateo continuó con el discurso de cero confianza ante los culés. «Es el comienzo. Ellos resolverán sus dudas, porque claro está viven cambios importantes para su estructura y forma de jugar». Sobre su Madrid, Mateo tira de autocrítica para poder mejorar. “Nosotros perdemos muchos balones. Muchísimos. Hay algunos que no son tan importantes, pero si mejoramos la calidad del pase, seremos mejores porque acertaremos más, será equilibrado».

«Es importante. No basta con hacer bien las cosas, porque hay que saber cómo gestionar determinados momentos. Ni creerlo perdido por ir veinte abajo ni en el caso contrario. Es una capacidad del juego que te permite volver», finalizó el técnico madridista, consciente de que hará falta algo más que coraje para vencer en un nuevo Clásico de Euroliga.

El Madrid, escaso de bases

El Real Madrid llega al Clásico condicionado por las bajas en la posición de base. Nigel Williams-Goss y Carlos Alocén continúan sus largos procesos de recuperación y aunque el americano podría volver pronto, no se le espera de forma inmediata. A esto hay que sumarle la ausencia del titular en el tramo final de la pasada campaña, el multiusos Adam Hanga, que también ultima su vuelta con precaución. Así las cosas, Sergio Rodríguez será el único ‘1’ puro de cara al encuentro ante el Barcelona y buscará su mejor versión, mostrada a cuentagotas en este inicio de curso, mientras que Llull, Musa e incluso Abalde deberán ayudar en la dirección.