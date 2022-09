Facundo Campazzo estaba siendo uno de los grandes objetivos de la directiva del Real Madrid para un soñado y esperado regreso. No obstante, el camino del argentino parece más alejado que nunca del conjunto blanco al estar a punto de firmar un nuevo contrato con una nueva franquicia en la NBA. El deseo del base de 31 años era el de permanecer viviendo el sueño americano y es lo que parece que va a ocurrir, por lo que el equipo de Chus Mateo puede dar por cerrada la plantilla, salvo sorpresa.

En los últimos días, se había hablado de que el futuro de Facundo Campazzo parecía estar ya cerrado, y ese era la franquicia de los San Antonio Spurs, siguiendo los pasos de Manu Ginobili, uno de los jugadores más importantes de la historia del baloncesto argentino. A pesar de ello, esta no era la única propuesta que tenía entre manos.

Ahora, desde diferentes medios argentinos, aseguran que la franquicia tejana no será el destino final del argentino, sino que aseguran que serán los Phoenix Suns los que se hagan con los servicios del ex de los Denver Nuggets, donde no tuvo un papel importante dentro del equipo. Con esta posible llegada, Campazzo se aseguraría, al menos, unos meses más dentro de la NBA, donde buscará una segunda oportunidad dentro de la mejor liga del mundo.

Registros muy bajos

El exjugador del Real Madrid participó en un total de 69 encuentros en Denver Nuggets aunque de todos ellos, solo fueron cuatro los que lo hizo como titular, teniendo unos registros muy bajos para un jugador de su calidad. Promedió 5,1 puntos; 3,4 asistencias y 1,8 rebotes por partido. Ahora, con el cambio de aires, buscará más minutos de calidad y tener un rol importante dentro de la franquicia.