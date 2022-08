Campazzo: «No le estoy diciendo no al Real Madrid, pero me siento jugador NBA»

Facundo Campazzo continúa sin equipo, mientras en el Real Madrid le han dejado las puertas abiertas a un posible regreso. El base argentino es consciente de esa posibilidad y agradece el gesto, aunque por ahora asegura estar centrado en su aventura en la NBA. «No le estoy diciendo no a Real Madrid. Lo que estoy diciendo es que mi atención y mi energía está puesta en la NBA. Mi primera opción es esa, ese es el mensaje. Yo me siento jugador NBA y quiero mantenerme en ese nivel», ha dicho en una entrevista en Argentina.

Facundo Campazzo continúa como agente libre a la espera de encontrar un equipo en la NBA. Para el base argentino es una situación que asegura estar viviendo con cierta «ansiedad». «Hay veces que me agarra un poco de ansiedad. Pero advierto que muchos jugadores que ahora son agentes libres también les pasa lo mismo. Es algo inusual para todos. Tengo mis momentos de ansiedad, en los que me cuesta dormir, pero por lo general trato de estar tranquilo. Son cosas que no puedo controlar», dice el que fuera base del Real Madrid.

Su futuro está en el aire, así que Facu trata de centrarse en el trabajo con la selección albiceleste, con la que próximamente afronta compromisos de preparación de la Copa del Mundo 2023 y que le sirve de refugio en medio de la incertidumbre. Campazzo sabe que encontraría las puertas abiertas del Real Madrid, pero por ahora, el argentino, de 31 años, asegura que su mente está sólo en jugar la NBA. «Yo quiero mantenerme, creo que demostré que puedo competir cuando estoy bien. Cuando me dan confianza y me siento parte de la rotación. De hecho, los playoffs del primer año fui titular en todo menos en el último juego. Y en la temporada regular jugué mucho», explicó Campazzo en una entrevista con el medio argentino La Nación.

«Pero ojo, no le estoy diciendo no a Real Madrid. Lo que estoy diciendo es que mi atención y mi energía está puesta en la NBA. Mi primera opción es esa, ese es el mensaje. Yo me siento jugador NBA y quiero mantenerme en ese nivel. Porque te mantiene alerta, porque puede pasar cualquier cosa, porque es incertidumbre, mejoras, tienes todo para evolucionar. Es un poco esa la forma de pensar. El Real Madrid es la vidriera más grande que hay en Europa y gracias a ser parte de ese club es que me ayudó a estar en la NBA. Pero la realidad es que yo quiero enfocarme en seguir en los Estados Unidos», insistió el argentino, que por ahora no contempla su regreso a Europa.