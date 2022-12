Campazzo no podrá jugar contra el Barça por el veto de la Euroliga a Estrella Roja

Han pasado diez días desde que se confirmara de forma oficial el fichaje de Facundo Campazzo por Estrella Roja y dos semanas desde que el Real Madrid hiciera oficiosa su marcha a Belgrado, pero el base argentino aún no puede debuta con su nuevo equipo en la competición para la que fichó y cuyo atractivo le ha llevado a regresar a Europa. El Facu no tiene el permiso de la Euroliga para ser inscrito, debido a la sanción, aún vigente, de Estrella Roja, y salvo sorpresa de última hora tampoco podrá jugar el viernes en el Palau Blaugrana ante el Barcelona.

El problema radica en la sanción por impagos pasados que le impuso la Euroliga a Estrella Roja nada más comenzar diciembre, y que pese a que desde el conjunto rojiblanco se aseguraba que desaparecería de inmediato, continúa vigente y sin posibilitar la inscripción de nuevos fichajes en la máxima competición continental a nivel de clubes. Así las cosas, Campazzo, por motivos ajenos a su persona, se encuentra de momento vetado para volver a jugar en Euroliga, en una situación que a buen seguro no estará siendo plato de buen gusto para el base.

Según informan medios en Serbia, la Euroliga no levantará la sanción a Estrella Roja antes del viernes, por lo que Campazzo no podrá vestirse de corto ante el Barcelona, en el encuentro que cierra para ambos conjuntos el año 2022 en la competición. La siguiente jornada, en Reyes, tampoco está asegurada para Facundo, quien podría verse obligado a esperar hasta mediados de enero para debutar en una competición que era el gran atractivo para regresar a Europa pero de momento sólo genera frustración e incertidumbre.

En el momento del fichaje de Campazzo por Estrella Roja y como parte de la suculenta oferta de los serbios para atar a su nueva estrella, se dijo que los problemas burocráticos con la Euroliga se verían solucionados de inmediato, con el pago de las cantidades pendientes por las que habían sido sancionados. Sin embargo, a 29 de diciembre, la situación no está solventada y prueba de ello es que la inscripción del ex del Real Madrid, Dallas Mavericks y Denver Nuggets aún no se ha dado.

El otro debut de Campazzo

Campazzo si ha podido debutar en partido oficial con la camiseta de Estrella Roja, en la ABA League, con una victoria cómoda en la que en apenas 19 minutos en cancha pudo demostrar su capacidad de mando y el salto, indudable, de calidad que le da a un combinado que aspira a entrar en los Playoffs por el título en la Euroliga, además de proclamarse campeón en su competición doméstica. El Facu tuvo unos números de 11 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 2 robos en su primer encuentro con Estrella Roja, pero estas estadísticas, al menos de momento, no se podrán extrapolar a la Euroliga.