Una bestia despierta a Garuba

El Real Madrid está siendo testigo del despertar de la bestia. Garuba ha mejorado exponencialmente su rendimiento en los últimos partidos y su gran actuación ante el Fenerbahce es una confirmación más de que el español va a conseguir ser esa alternativa de lujo en el pívot para los tramos sin Walter Tavares. 10 puntos con sólo dos fallos (4/6 en tiros), 3 rebotes, 1 asistencia y ¡4 tapones!, reflejaron que el mejor Usman está de vuelta.

Todo ello, bajo la atenta mirada de su competencia directa, un Alex Len recién anunciado como nuevo pívot del equipo blanco tras la salida de Bruno Fernando. El ucraniano, último fichaje del Real Madrid, presenció desde el banquillo madridista en el Movistar Arena los mejores minutos de Garuba en el presente curso.

El de Azuqueca de Henares contagió al resto en un segundo cuarto arrollador en el que los de Sergio Scariolo lograron dejar sentenciando al vigente campeón de la Euroliga incluso antes del descanso. El italiano le elogió posteriormente en sala de prensa e incluso bromeó con el ‘efecto Len’.

«Es un jugador bastante inteligente, nos ayudará en la pintura, nos permitirá tener talla», valoró Scariolo sobre el ucraniano. «Y por supuesto vuelve a generar una competencia real y sana para el tiempo de juego. Hoy por ejemplo Usman ha jugado un buen partido, el efecto Len le ha dado un empujoncito», dijo en tono de broma.

El efecto Len se plasma en Garuba

Garuba jugó 17 minutos el pasado jueves, seis menos que Tavares, aunque todos fueron decisivos, ya que con dos faltas personales Scariolo le mantuvo en pista pese a alguna desconexión al inicio. El pívot español necesita partidos como el del Fenerbahce para crecer individualmente y demostrar a su entrenador y al grupo que está al 100% y listo para competir contra el de Cabo Verde, Alex Len y quien sea.

El Real Madrid, además, gana riqueza en el 5, una posición muy debilitada en los últimos meses por la acumulación de carga de Tavares al no contar con un sustituto de garantías. Fernando nunca estuvo a la altura y Garuba funcionaba a arreones, aunque los últimos encuentros demuestran una estabilidad en su potencia defensiva y también un incremento en el aporte de puntos.

Desde este viernes el madrileño ya entrena junto al nuevo chico de la clase, un jugador de 32 años lleno de experiencia NBA que le servirá de tótem tanto para la motivación como para el aprendizaje. Garuba (23) cuenta con todo el futuro por delante para comerse el Movistar Arena y sumar cada vez más en el plan de Scariolo, que siempre apostó por él desde que era adolescente.