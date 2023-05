Arlauckas: «Sabonis nunca fue tan bestia como Tavares»

Joe Arlauckas sabe bien lo que supone conquistar una Copa de Europa con el Real Madrid… ganándole la final al Olympiacos. El ex jugador estadounidense lo consiguió hace ya 28 años en Zaragoza, formando parte de aquel inolvidable equipo que lideraba Zeljko Obradovic desde el banquillo y Arvydas Sabonis sobre la cancha. Su victoria aquella noche en Zaragoza sobre el equipo griego fue inapelable (73-61).

Ahora, Arlauckas trabaja como embajador de la Euroliga y estos días se encuentra en Kaunas para participar en distintos eventos relacionados con la Final Four. Sobre el parqué del Zalgirio Arena, y vestido con uniforme de jugador tras disputar una pachanga con celebridades, atiende a OKDIARIO para comentar las claves de la final que su ex equipo volverá disputar este domingo contra el Olympiacos.

Pregunta: Tú sabes bien lo que es llegar a una final de Euroliga. ¿Qué consejo le darías a los chicos?

Respuesta: Yo no sé cómo es llegar a una final de Euroliga en estas condiciones, perdiendo 0-2 ante el Partizan y ganando tres partidos seguidos para llegar a la Final Four. Nadie esperaba que fueran a llegar hasta aquí y todo el mundo sabe que cuando llegas hasta aquí puede pasar cualquier cosa. Nadie esperaba que ganaran ayer al Barcelona tampoco. Ellos personalmente en sus cabezas están pensando: «Seguid dudando de nosotros». Cuando tienes a Edy en el medio, dominando como hizo en semifinales, en uno de los partidos más dominantes que yo he visto en mucho tiempo, no hay muchas dudas de que se pueda ganar.

P: Lo que hizo ayer Tavares recuerda a lo que hacía Sabonis en tu época, ¿no?

R: Sí, pero Sabonis nunca fue tan bestia. Sabonis se salía a tirar un par de triples, un par de tapones, te cogía un par de rebotes… Pero lo de Edy ayer fue único. Es un tío que además es tan relajado, tan bueno, que cuando está sobre la pista parece que se convierte en otra persona. Verle jugar como en el tercer y cuarto partido contra el Partizan, y después la semifinal contra el Barcelona, ha sido impresionante.

Not superhuman, just @waltertavares22 An historic performance in the Semifinals tonight⚡️ 🔥 𝟐𝟎 𝐏𝐓𝐒 I 𝟏𝟓 𝐑𝐄𝐁 I 𝟑𝟗 𝐏𝐈𝐑 🔥 pic.twitter.com/76ygb7yONv — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2023

P: El Olympiacos es un equipo muy potente, ¿por dónde puede meterle mano el Madrid más allá de Tavares?

R: El Monaco le había ganado dos veces al Olympiacos este año y sin embargo ha perdido en esta Final Four. El Olympiacos le ha ganado dos veces este año al Madrid y a ver lo que pasa aquí… Con Edy en el medio, si no comete faltas y no tiene que irse al banquillo… Si hace un par de faltas y tiene que estar sentido cinco, seis, siete minutos un equipo como Olympiacos te lo puede hacer pagar. Lo vimos ayer, con un parcial de 27-2 en el tercer cuarto, te puede cambiar el partido en nada.

P: Se repite la final de 2013, que ganó el Olympiacos. ¿El Madrid tendrá ganas de revancha o los jugadores se olvidan de ese tipo de cosas?

R: Para nada. En cuanto suena el pitido inicial y el balón está en el aire, los jugadores solo piensan en el partido, no piensa en ninguna de esas historias. No tiene nada que ver, una final europea solo es un cosa de escudo y de uniforme.

P: ¿Pronóstico para la final?

R: Yo no puedo dudar del Madrid. Creo que el Olympiacos es mejor equipo sobre el papel y sobre todo está jugando con más consistencia, pero en la Final Four no gana el mejor equipo casi nunca. El Madrid lo que tiene ahora mismo es su racha. Está en una racha imparable. Si llega al tercer cuarto con posibilidades, la experiencia de esos tres animales que yo pensaba que habían terminado, Sergio, Chacho y Rudy, tiene que darle ventaja al Madrid al final si es un partido apretado.