El Gobierno de España también ha cargado contra Diego Fuoli, portero del Sabadell, que el pasado fin de semana invitó a los seguidores del club catalán a continuar un cántico contra Pedro Sánchez en la celebración por el ascenso a Segunda División. Si hace unos días fue Óscar Puente el que insultó al guardameta, ahora le ataca Elma Saiz, portavoz del Gobierno.

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dicho a Fuoli que Pedro Sánchez es un gran presidente porque «ha multiplicado por ocho las becas». Tras censurar la actitud del portero del Sabadell, Saiz ha cargado contra el guardameta, al que le ha empezado a enumerar las que a su juicio son grandes bondades del Gobierno al que representa.

«Le preguntaría al portero del Sabadell si cuando se refiere al presidente del Gobierno sabe que es el presidente del Gobierno que ha multiplicado por ocho las becas», ha dicho Elma Saiz, que ha repetido que Sánchez es «el presidente del Gobierno que ha hecho del deporte un derecho ciudadano».

«Es el presidente del Gobierno quien ha fortalecido la protección, sobre todo a efectos de pensiones […] para los deportistas de alto nivel», ha continuado la portavoz, que le ha dicho al portero del Sabadell que «ese es Pedro Sánchez» en forma de reivindicación del presidente del Gobierno.

Así, lo que hace el Gobierno de España es atacar al portero del Sabadell por dirigir unos cánticos contra el presidente del Gobierno. Realmente, Diego Fuoli no llegó nunca a insultar a Sánchez, sino que se limitó a decir la primera parte de la frase para que los aficionados del Sabadell en la celebración completaran la frase.

Todo esto se produjo en la celebración del Sabadell, que el pasado viernes ascendió a Segunda División tras golear al Zamora en la Nova Creu Alta. El conjunto arlequinado recuperó la categoría y vuelve al fútbol profesional.