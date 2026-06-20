El filial del Celta de Vigo sube a Segunda División

El Celta Fortuna, el filial del Celta de Vigo, ha ascendido a Segunda División tras golear a la Ponferradina (4-1) en el encuentro de vuelta y decisivo en el Estadio de Balaídos. El conjunto gallego se hizo fuerte en su estadio y, tras una gran segunda parte, asciende a Segunda División.

Así, la segunda categoría del fútbol español -fútbol profesional- tendrá a dos filiales la próxima temporada 2026/27, ya que además del Celta Fortuna estará también la Real Sociedad B, que logró la salvación este año. A los vascos se le añade un Celta Fortuna que aniquiló a la Ponferradina este sábado en Balaídos.

Tras el empate en el encuentro de ida en El Toralín, el filial gallego goleó al conjunto berciano, especialmente con un gran partido de Hugo González, autor de dos goles y uno de esos jugadores que pintan que pronto ayudará al primer equipo. El Celta se encuentra en un momento idílico en lo que a cantera se refiere: varios jugadores jóvenes en el primer equipo, que se clasificó por segundo año consecutivo a Europa League, y ahora el ascenso de su primer equipo a Segunda.

Así, y tras llegar con 1-1 al descanso (resultado que llevaba la eliminatoria a la prórroga), el Celta Fortuna se llevó el billete de ascenso con una gran segunda parte en la que machacó a la Ponferradina. Es el club vigués el que asciende a Segunda en lo que es un salto importantísimo para su cantera.

Con este partido ya se han completado todos los ascensos de Primera RFEF a Segunda División. Subieron Tenerife y Eldense como campeones de los dos grupos de la competición y Celta Fortuna (segundo clasificado del grupo I) y Sabadell (también segundo en el grupo II) en playoffs. Sustituyen a los cuatro descendidos: Real Zaragoza, Cultural Leonesa, Huesca y Mirandés.