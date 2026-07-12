Tirar cáscaras de naranja por el váter una vez a la semana en verano: ¿para qué sirve y qué beneficios tiene?

Aunque parezca una broma, las cáscaras de las naranjas tienen muchos usos más allá de los culinarios. En este caso, vamos a averiguar para qué sirve tirar cáscaras de naranja al váter.

El truco casero entra en la sección de trucos de higiene, ya que este remedio tiene como objeto perfumar de forma natural el baño. Tan solo se necesitan unas cáscaras de naranja, depositarlas dentro del váter y dejarlas actuar durante 20 a 30 minutos para que liberen aceite esencial, aunque no tiene ninguna propiedad desinfectante.

Beneficios de usar cáscaras de naranja

Las cáscaras de naranja desprenden un perfume cítrico libre de químicos sintéticos. El calor intensifica los gases de tuberías; el limoneno ayuda a camuflarnos. También las cáscaras permiten dar un segundo uso ecológico a los desechos de la cocina antes de compostarlos.

Puede ser una buena opción para el ahorro doméstico, ya que funciona como desodorante natural para el baño.

¿Cómo poner las cáscaras correctamente?

Este truco requiere una serie de anotaciones importantes para no estropear las tuberías de tu baño, tener que llamar al fontanero y hacer frente a importantes costes en tu economía doméstica.

Trocear las cáscaras : se recomienda trocear las cáscaras para que se liberen mejor sus aceites.

: se recomienda trocear las cáscaras para que se liberen mejor sus aceites. Dejarlas actuar : coloca los trozos de las naranjas flotando en el agua del váter durante 30 minutos.

: coloca los trozos de las naranjas flotando en el agua del váter durante 30 minutos. Quita las cáscaras : con el uso de guantes o unas pinzas, retira las cáscaras.

: con el uso de guantes o unas pinzas, retira las cáscaras. Tiras las cáscaras: una vez liberados los aceites, las cáscaras se convierten en desechos orgánicos.

Es importante no tirar de la cadena cuando estén en el agua.

Mitos de tirar las cáscaras de naranja al váter

Los especialistas han desmentido dos mitos sobre el uso de las cáscaras: