Las personas que lloran cuando discuten no son más sensibles, sino que tienen un mecanismo de refuerzo en su interior, según la psicología

Cuando una persona rompe a llorar en medio de una discusión, hay quienes consideran que es «demasiado sensible», incapaz de gestionar la presión. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica, este comportamiento no es una señal de fragilidad emocional, sino un mecanismo de afrontamiento natural que el cerebro utiliza para manejar el estrés. Las discusiones suelen activar una serie de respuestas fisiológicas: la respiración se acelera, el ritmo cardíaco aumenta y el organismo libera cortisol y adrenalina. Pues bien, cuando el sistema nervioso entra en estado de alerta, algunas personas lo manifiestan mediante lágrimas, incluso cuando no están tristes.

De hecho, es habitual que alguien llore por frustración, impotencia, rabia o incluso por sentirse incomprendido. Los psicólogos explican que, en ocasiones, las lágrimas funcionan como una vía de regulación emocional. No son una señal de debilidad, sino que representan la forma en que el organismo trata de recuperar el equilibrio cuando las emociones alcanzan tal nivel de intensidad que no se pueden procesar mediante palabras. Ésta es la razón por la que muchas personas afirman sentirse más tranquilas o aliviadas después de llorar.

¿Por qué hay personas que lloran cuando discuten?

«Llorar cuando se discute es una situación más común de lo que pensamos. De hecho, esto sucede debido a una combinación de desencadenantes tanto emocionales como fisiológicos. Principalmente, esta reacción es debido a que nuestro cuerpo libera adrenalina cuando experimentamos demasiada ira, lo que puede hacernos más sensibles de lo normal. Además, la ira suele causar impotencia y frustración, lo que puede estar muy vinculado a una respuesta emocional intensa», explican desde Mundo Psicólogos.

La ira reprimida puede acabar provocando un desbordamiento emocional. En muchos casos, las discusiones surgen después de largos periodos sin expresar pensamientos, necesidades o emociones de forma adecuada. Cuando la intensidad emocional alcanza un nivel elevado, puede aparecer el llanto como respuesta. Asimismo, este comportamiento también puede estar relacionado con sentimientos de frustración o impotencia ante situaciones que son difíciles de gestionar.

Desde un punto de vista fisiológico, llorar constituye uno de los mecanismos que utiliza el organismo para reducir la tensión acumulada. Por otro lado, los psicólogos explican que el llanto puede surgir como consecuencia de la empatía hacia la otra persona. La dificultad para gestionar o expresar el apoyo emocional necesario puede generar una respuesta emocional intensa.

El llanto también puede funcionar como una estrategia de afrontamiento. «Llorar en una discusión también puede actuar como un mecanismo de afrontamiento, ya que indica tanto a uno mismo como a los demás que uno tiene necesidades emocionales que no están siendo satisfechas. Es decir, se trata de una respuesta que tiene nuestro cuerpo para procesar ciertas emociones muy intensa».

Cómo afrontar la situación

Algunas estrategias que pueden ayudar a gestionar las ganas de llorar en una discusión son las siguientes:

La respiración profunda puede contribuir a reducir la activación fisiológica asociada al estrés y a la sobrecarga emocional, ayudando a recuperar la calma.

Cuando las emociones resultan difíciles de manejar, puede ser útil hacer una pausa y retomar la conversación más adelante. Esto facilita la organización de los pensamientos y la reducción de la tensión emocional.

Dirigir la atención temporalmente hacia pensamientos o estímulos que favorezcan la regulación emocional puede ayudar a disminuir la intensidad de las emociones negativas.

La comunicación asertiva permite expresar sentimientos y opiniones de forma clara y respetuosa, evitando tanto la agresividad como la represión emocional. Expresar los hechos desde la propia perspectiva favorece una comunicación más constructiva.

Verbalizar el malestar emocional y comunicar cómo se está viviendo la situación puede facilitar la comprensión mutua y contribuir a disminuir la intensidad emocional.

Ahora bien, la psicología señala que cada persona responde de manera diferente ante los conflictos. Mientras algunas canalizan la tensión mediante la ira, la confrontación directa o el aislamiento, otras pueden manifestarla a través del llanto. Ninguna de estas respuestas es, en sí misma, mejor o peor que las demás; simplemente reflejan distintas formas de gestionar y expresar las emociones.

Diversos factores pueden influir en la manera de reaccionar ante una discusión, entre ellos la personalidad, las experiencias vividas, el aprendizaje emocional adquirido durante la infancia y determinados rasgos temperamentales. Por este motivo, llorar durante un conflicto no debe interpretarse necesariamente como un signo de mayor sensibilidad o fragilidad emocional. En muchos casos, constituye simplemente una forma diferente de expresar el mismo nivel de tensión, estrés o malestar que otras personas pueden manifestar elevando el tono de voz, adoptando una actitud defensiva o permaneciendo en silencio.