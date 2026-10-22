Mezclar posos de café con cáscaras de naranja: para qué sirve y en qué casos recomiendan hacerlo en el jardín

Los posos de café y las cáscaras de naranja son dos residuos habituales en cualquier cocina que puedes aprovechar para cuidar tu jardín de una forma más sostenible. Los posos de café aportan materia orgánica y pequeñas cantidades de nutrientes, mientras que las cáscaras de naranja contienen compuestos vegetales que se descomponen con el paso del tiempo.

Esta combinación puede resultar especialmente interesante si tienes una compostera en casa y quieres reducir la cantidad de residuos que generas a diario. Sin embargo, los jardineros recuerdan que existen algunas precauciones que conviene recordar. Utilizar demasiados posos puede favorecer la compactación de la mezcla, mientras que acumular grandes cantidades de cáscaras cítricas puede ralentizar la descomposición.

Posos de café con cáscaras de naranja: el mejor compost casero

Los posos de café y las cáscaras de naranja se pueden añadir a una compostera casera. Durante este proceso, bacterias, hongos y otros organismos se encargan de descomponer los residuos orgánicos hasta transformarlos en un material más estable, que se puede utilizar para mejorar la estructura de la tierra, favorecer la circulación del aire y ayudar a conservar la humedad.

Los posos de café aportan materia orgánica y pequeñas cantidades de nutrientes. Las cáscaras de naranja, por su parte, incorporan restos vegetales que también se descomponen progresivamente. Aun así, los beneficios varían según la composición de la mezcla, el nivel de maduración del compost y las necesidades específicas de cada planta. Por tanto, no se trata simplemente de mezclar café y naranja en un recipiente para después esparcirlos por el jardín, sino de mezclarlos con otros materiales compostables.

Deja enfriar los posos. Puedes guardarlos después de preparar el café, siempre que no lleven leche, azúcar ni otros ingredientes añadidos. Trocea las cáscaras. Córtalas en piezas pequeñas para facilitar su descomposición por parte de los microorganismos. Las pieles de los cítricos son compostables, aunque conviene mezclarlas con otros residuos orgánicos. Añade materiales secos. Incorpora hojas secas, cartón sin plastificar y sin tintas inadecuadas o pequeñas ramas trituradas para equilibrar la humedad de los restos de cocina. Mezcla y controla la humedad. Procura que el contenido esté húmedo, pero no empapado. Remueve la mezcla de vez en cuando para favorecer la entrada de oxígeno y evitar que los materiales se compacten. La descomposición puede durar varias semanas o incluso meses, según la temperatura, el tamaño de los restos y el mantenimiento de la compostera. Sabrás que el compost está listo cuando tenga un color oscuro, una textura suelta y desmenuzable, un olor similar al de la tierra y apenas puedas reconocer los ingredientes originales.

Uno de los errores más frecuentes es creer que, por tratarse de residuos naturales, los posos de café y las cáscaras de naranja se pueden verter directamente sobre la tierra, sin ningún tratamiento previo. Sin embargo, los posos frescos pueden dificultar el crecimiento de algunas plantas cuando los utilizas en cantidades excesivas. Además, al tener una textura muy fina, tienden a compactarse y pueden crear una capa que impida la circulación del agua y el aire.

La Universidad Estatal de Washington recomienda que los posos de café no representen más del 20% del volumen total de una pila de compost. En cuanto a las cáscaras de naranja, pueden ralentizar la descomposición y alterar el equilibrio de una compostera pequeña si se añaden en grandes cantidades.

Otros remedios naturales: cáscara de huevo

La cáscara de huevo es un ingrediente natural, económico y fácil de conseguir que aporta calcio a las plantas. Se puede aprovechar especialmente durante la primavera, la época de floración, aunque sus necesidades nutricionales varían según el tipo de planta.

Ahora bien, conviene recordar que influye en la acidez del suelo, ya que su composición rica en carbonato aumenta el pH de forma gradual. Este efecto puede resultar útil en suelos ácidos, pero hay que comprobar las características del terreno antes de utilizar la cáscara de huevo. Los rosales, por ejemplo, prefieren suelos ligeramente ácidos o próximos a la neutralidad.

Los jardineros también recomiendan el uso de este ingrediente natural como barrera frente a babosas y caracoles. Sin embargo, su eficacia para mantener alejadas estas plagas no está suficientemente demostrada, por lo que no conviene confiar únicamente en este método para proteger las plantas.

Cuando las cáscaras estén completamente secas, tritúralas. Para ello, puedes metarlas en una bolsa y golpearlas con un rodillo de cocina. A continuación, reparte los trozos de cáscara alrededor del tallo o el tronco de la planta de manera uniforme. Si lo prefieres, remueve ligeramente el sustrato y deja algunos fragmentos de cáscara parcialmente enterrados. No es necesario cubrirlos por completo.

Las cáscaras de huevo son biodegradables y se van descomponiendo con el paso del tiempo. Sin embargo, el riego habitual no hace que desaparezcan de inmediato, ya que su descomposición depende en gran medida del tamaño de los fragmentos y de las condiciones del suelo.