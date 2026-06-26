¿Cómo se dice en español, ‘solo’ o ‘sólo’? La RAE despeja las dudas

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En español hay palabras que no terminamos de decir bien, aunque las digamos todos los días. Este problema surge con la palabra solo y sólo. ¿Son ambas correctas? Para ello, está la Real Academia Española (RAE) para resolvernos las dudas.

La RAE afirma que ‘solo’ se escribe sin tilde por regla general. Conforme a las reglas generales de acentuación, no se acentúa, ya que es una voz llana acabada en vocal. A este término no se le aplica la tilde diacrítica, puesto que esta sirve para diferenciar palabras formalmente idénticas. Sin embargo, permite acentuarla solo si funciona como adverbio (cuando equivalga a solamente) y existe un riesgo de ambigüedad, aunque recomienda no usarla nunca.

Esta novedad se empezó a establecer en 1999 según las normas generales. Fue a partir de 2010 cuando, con la publicación de Ortografía de la lengua española, la palabra solo se quedó como una palabra sin tilde. Es cierto que el uso de la tilde fue recuperado en 2023 por los académicos escritores que consideraban que debía «despenalizarse» el uso de la tilde en estas palabras, al darse casos de ambigüedad.