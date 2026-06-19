La trágica historia detrás de la famosa canción de ‘La Sirenita’: casi nadie la conoce

Una de las películas de animación de Disney que ha tenido más éxito en todo el mundo ha sido La Sirenita. La entrañable cinta basada en el cuento del danés Hans Christian Andersen se estrenó en 1989 y abrió una etapa de cambio para los estudios de Disney que empieza a apostar en personajes femeninos fuertes como Ariel pero también más tarde con las protagonistas de La Bella y la Bestia (1991), Pocahontas (1995) o Mulán (1998). Con estas películas de animación Disney comienza a alejarse de los cuentos infantiles tradiciones y sorprende con sus modernas tramas y su complejidad técnica. Además, uno de sus puntos fuertes fue su banda sonora que conquistó a los espectadores con canciones como Parte de tu mundo y Debajo del mar. La primera canción fue escrita por Howard Ashman y aunque todos los que han visto la película seguro que son capaces de tararear su letra, no saben qué es lo que quería transmitir su autor.

La película de animación La Sirenita se convirtió en un éxito indiscutible cuando se estrenó en 1989 en las salas de cine de todo el mundo. Además, esta cinta se convirtió en el VHS más vendido de 1990 y ahora se puede ver en la plataforma de streaming Disney+. Además del éxito de audiencia y crítica, hay que destacar que en ganó dos premios Oscar en la 62ª edición celebrada en 1990 justamente a la Mejor Banda Sonora Original de Alan Menken y a Mejor Canción Original por Bajo el mar (Under the Sea) compuesta por Alan Menken y escrita por Howard Ashman.

El legado de la canción de la película de animación de La Sirenita

Tras el éxito en 1982 del musical Little Shop of Horrors del compositor Alan Menken y el letrista Howard Ashman, este último fue contratado para escribir las canciones de La Sirenita. Como también era el productor de la película contrató a Alan Menken y ambos compusieron todas las canciones.

La canción Parte de su mundo (Part of Your World) se convirtió en una de las preferidas de los espectadores, aunque los ejecutivos de Disney querían eliminarla por ser demasiado lenta. En esta canción Ariel cuenta su deseo de abandonar su vida debajo del mar y unirse al mundo de los humanos. Ariel busca la libertad y su necesidad de cambiar radicalmente su vida.

Este deseo de cambio está muy ligado a lo que estaba viviendo en ese momento el letrista Howard Ashman que escribió esta canción cuatro años después de que su novio de la universidad falleciera de sida. Además, cuando se encontraban en la producción de la película fue diagnosticado con solo 41 años con la misma enfermedad.

En este artículo comentaba lo siguiente: «Con nuestro primer proyecto en Disney, La Sirenita, algunos ejecutivos del estudio se resistían a usar la canción Parte de tu mundo por miedo a que perdiéramos a algunos de los espectadores más jóvenes. Pero Howard insistió en que nuestro público tenía que saber lo que quería nuestra pequeña sirena Ariel. Necesitaba tener lo que él llamaba una canción de “quiero” «.

De hecho cuando recibieron el Oscar a Mejor Canción Original Alan Menken comentó: «Durante dos años, mientras se rodaba La Sirenita, Howard sabía que tenía VIH, pero ocultó su enfermedad a todo el equipo, incluyéndome a mí. Según explicó cuando regresaron a Nueva York, el letrista le contó que tenía la enfermedad que en ese momento era una enfermedad incurable y, además, los que tenían sida eran rechazados por su entorno».

Después de La Sirenita

Tras el éxito de la banda sonora de esta película de animación, Menken y Ashman fueron contratados para componer la banda sonora de La Bella y la Bestia, pero en ese momento Howard ya estaba muy enfermo para viajar a Los Ángeles y tuvo que contar al estudio su enfermedad.

Los dos también estaban trabajando al mismo tiempo en la banda sonora de Aladdin y aunque ya se encontraba muy mal siguió trabajando. «Howard y yo escribimos la canción Príncipe Alí desde su cama de hospital. Pesaba solo 36 kilos. No podía ver y apenas podía hablar», explicó Menken.

De nuevo ganaron un Oscar a la Mejor Canción por La Bella y la Bestia y Howard falleció sin ver el éxito de esta otra película de animación. Como se puede ver en el documental Howard en la que cuenta esta triste historia el productor Don Hahn y que está disponible actualmente en Disney Plus+ el letrista tampoco pudo ver el estreno de Aladdin.

La película de animación La Sirenita está también disponible en Disney Plus+ y también se puede encontrar en el catálogo de esta plataforma de streaming la cinta de acción real dirigida por Rob Marshall que se estrenó en 2023. En esta nueva película también tienen un papel fundamental las canciones clásicas compuestas por Alan Menken y Howard Ashman y, además, se incorporan tres temas completamente nuevos creados por Menken y Lin-Manuel Miranda.