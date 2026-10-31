Stephen King considera «estupenda» esta serie de Netflix que convierte la desaparición de dos niños en un enigma que atraviesa generaciones

Más allá de su faceta como novelista, la figura de Stephen King ha trascendido al audiovisual gracias a la poderosa influencia de sus obras. Porque, sólo por detrás de William Shakespeare, el escritor norteamericano es el autor más adaptado de la historia del cine y la televisión. El ejemplo más reciente es la revisión en clave de serie de Carrie –su primer libro– de Prime Video. Aunque King es un cinéfilo y seriéfilo abiertamente declarado, que recomienda trabajos que no siempre tienen que ver con su trabajo. De hecho, sorprendió a todos anticipándose a lo que terminaría convirtiéndose en todo un fenómeno de la ciencia ficción, dentro del catálogo del streaming.

No, no nos referimos a las actuales From o Silo. King alabó uno de los productos más aplaudidos que Netflix estrenó en 2017: Dark. Creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, esta producción alemana está considerada por muchos como una de las mejores series del género que se han hecho en la historia reciente de la televisión. Actualmente, posee un 95% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes y, en páginas como IMDb, su nota media asciende al 8,7 sobre 10.

Lo mejor es que, para ser un título destacado, no necesitó demasiados capítulos. Odar y Friese crearon uno de esos casos en los que un producto de la pequeña pantalla sabe concluir sus conflictos dramáticos a tiempo, sin estirarse hasta la saciedad generando un relleno que sólo sirve para desenganchar a la audiencia. Dark tuvo un total de tres temporadas y 26 episodios que cierran su historia. Eso sí, cuando salió, el streaming general todavía no había comenzado a homogeneizar sus cintas y series con estímulos constantes y explicaciones reiteradas. Este oscuro thriller de viajes en el tiempo exige la atención de los espectadores, con una complejidad que va en aumento y un ritmo pausado, apoyado en una ambientación que te sumerge de lleno en un proyecto que se siente auténtico y alejado de cualquier convencionalismo. Con ese toque siniestro y su historia que abarca varias generaciones, no es de extrañar que en su momento, el responsable de títulos como ‘It’ le brindase su total aprobación.

Stephen King, sobre ‘Dark’: «Una serie estupenda»

En realidad, Stephen King llegó un poco tarde al descubrimiento de Dark. Porque su primer post en X hablando de ella se remonta al 2020. Allí, en la red social anteriormente conocida como Twitter, el escritor escribió:

«Dark (Netflix) es oscura y compleja y… bueno… muy alemana. Un espectáculo estupendo. Si te confundes, ve a MetaWitches y mira los resúmenes de Metacrone. Detallados y útiles».

Aunque en realidad, fue días después cuando se alegró profundamente de la respuesta que había tenido su recomendación, viendo como algo muy prometedor que millones de espectadores en todo el mundo estuviesen viendo una serie de este tipo.

You think the world is going to shit, then you find out other people are watching DARK and you say

THANK YOU GOD, THERE’S HOPE! — Stephen King (@StephenKing) July 24, 2020

«Crees que el mundo se está yendo a la mierda, luego descubres que otras personas están viendo Dark y dices: Gracias a Dios, hay esperanza».

¿De qué trata ‘Dark’?

La sinopsis principal de Dark nos cuenta cómo la misteriosa desaparición de un niño conmociona a un pequeño pueblo alemán, desenterrando secretos oscuros y poniendo a prueba complejos lazos familiares de cuatro familias a lo largo de varias generaciones.

Sin embargo, esto no es un drama criminal convencional. Rápidamente, todo toma un cariz de ciencia ficción oscura en el que llama la atención la cuidada selección de casting, su guion milimétrico y unos giros de guion que dejan de piedra a cualquiera.