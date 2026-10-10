La nueva serie de terror de 8 episodios de Stephen King ya está disponible en Prime Video

El horror está viviendo una época adorada en el audiovisual. Títulos como Backrooms o Obsession han brillado en la cartelera del 2026 y la serie de Apple TV, La maldición de Widow’s Bay ha arrasado en la pasada edición de los Emmy. Porque el género está cumpliendo una máxima clave para el desarrollo comercial y autoral de cualquier temática. El de ofrecer una profunda libertad creativa conquistando al público, sin caer en prejuicios y utilizando siempre un trasfondo ajeno al terror que nos arrastra a temas actuales. Ahora, el nuevo capítulo exitoso de la narrativa sobrenatural llega de la mano de una de las asociaciones más prolíficas que nos ha regalado la industria en el terreno del miedo, los sustos y las atmósferas tan lúgubres como asfixiantes: la última serie de Stephen King con el showrunner Mike Flanagan ya está disponible en Prime Video.

La colaboración del realizador con el escritor comenzó con el estreno en 2017 de El juego de Gerald. Aunque donde de verdad llamó la atención de los espectadores y la prensa especializada fue al asumir la versión de Doctor Sueño, la secuela tardía de El resplandor (1980). Flanagan se dedicó desde entonces a su propio universo, creando series tan aplaudidas como La maldición de Hill House (2018) o Misa de medianoche (2021). Su camino se volvió a encontrar con King en 2024 con La vida de Chuck, una historia vitalista ajena a esa idiosincrasia terrorífica tan marcada en la obra del autor.

El nuevo proyecto conjunto no es otra que la adaptación al formato de serie de la primera novela del de Maine: Carrie.

‘Carrie’: una adaptación que busca acercarse al nuevo público

Los cinéfilos recordarán con cariño y admiración la película original de 1976, bajo la maestría de un Brian De Palma en estado de gracia. Por eso, huyendo de una referencia que resulta inmejorable, la idea de Flanagan no es otra que la de tomar cierta distancia con el trabajo del cineasta, actualizando la trama a la era digital, conectándola sorprendentemente con otros universos narrativos de King y explorando acontecimientos que ni siquiera están reflejados en el material primigenio.

La sinopsis nos pone en la piel de Carrie, una joven que tras la repentina muerte de su padre, se ve arrojada al despiadado nuevo ecosistema de un instituto público. Con el trasfondo del ciberacoso y la crueldad de las redes sociales, el despertar de sus poderes telequinéticos la acompañará en un traumático salto a la adultez.

Summer H. Howell encarna a Carrie y Samantha Sloyan a su madre. El resto del casting se compone de Siena Agudong, Amber Midthunder, Joel Oulette, Alison Thornton, Arthur Conti, Josie Toah y Matthew Lilard.

Los ocho capítulos de Carrie están disponibles en el catálogo de Prime Video desde el pasado 7 de octubre.

Hablar de terror en la actualidad es hablar de Mike Flanagan

Aparte de su trabajo en Carrie, el trabajo de Flanagan se verá reflejado también en el próximo estreno de DC Studios, Clayface. El creador ha sido el guionista de esta historia de origen del villano de Batman que promete ser uno de los grandes estrenos de este mes de octubre.

Del mismo modo, en 2027 estrenará El Exorcista: Martyrs, la secuela del clásico de William Friedkin. Flanagan sigue siendo el rey actual del género, por mucho que nuevas voces del terror como Curry Barker o Kane Parsons estén rompiendo el techo comercial y encandilando a las nuevas audiencias.