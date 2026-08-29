Sale a la luz la verdad de la relación entre Kim Basinger y Robert Redford en 1984: «Fue una barrera que tuve que superar»

Hace casi ya un año que Robert Redford desapareció de nuestras vidas. El legendario actor, ganador de tres premios de la Academia, fue una de esas estrellas fundamentales sin las que sería muy difícil explicar la transición del cine clásico al periodo conocido como Nuevo Hollywood, pero también era un tipo extraordinario fuera del set de grabación. Por eso y dada la cercanía del aniversario luctuoso del californiano, hemos querido rescatar una anécdota contada hace algún tiempo ya por una de sus compañeras de profesión, Kim Basinger.

Redford fue un galán del cine y por eso, aparte de compartir pantalla con otros intérpretes icónicos de la escena como Paul Newman, fue el tándem perfecto de algunos de los mitos femeninos del séptimo arte. Jane Fonda fue la actriz con la que más veces compartió set en una selección de casting, aunque esta ya tenía ciertas tablas cuando coincidió por primera vez con el protagonista de El golpe (1973). En cambio, Basinger todavía era casi una neófita en el audiovisual cinematográfico que odiaba viéndose actuar. Hasta que un día, en la premiere de El mejor (1984), Redford le obligó a dar el paso de enfrentarse a su propio trabajo frente a la pantalla, sin poder corregir ningún gesto y esquivando por el camino, la dureza del ojo autocrítico con el que podemos llegar a mirarnos las personas.

Kim Basinger, sobre Robert Redford: «Me obligó a verme»

El mejor es un drama deportivo dirigido por Barry Levinson que parte de la novela ‘The Natural’, escrita por Bernard Malamud. Cuenta la historia de Roy Hobbs (Redford), un joven con un gran talento para el béisbol que, después de un trágico incidente con una mujer misteriosa, ve cómo de golpe, su posible meteórica carrera se corta por completo.

16 años más tarde y ya al final de su etapa profesional, ficha por los New York Knights y revoluciona el equipo, buscando una redención y, finalmente, conseguir su objetivo de ser el mejor. En la cinta, Basinger encarna a Memo Paris, una mujer seductora vinculada al entorno del equipo, convirtiéndose en una tentación constante para el protagonista.

En una entrevista concedida a Interview hace algo más de una década, Basinger reveló cómo en la alfombra roja del estreno, Redford la obligó a verse por primera vez.

«Sé que suena raro porque a muchos actores les encanta correr hacia el monitor para verse, reírse de sí mismos o llorar al verse, pero a mí me horrorizaría mirar un monitor», revelaba la ganadora del premio de la Academia por L.A. Confidential (1997).

La actriz explicó que ella es una de esas artistas que no lleva demasiado bien verse encarnando un papel y Redford le hizo enfrentarse a ese miedo y preocupación:

«Me dijo que camináramos por la alfombra roja, entráramos y nos sentáramos. Me obligó a verme en el estreno de El mejor. Todavía me incomoda, pero fue una barrera que tuve que superar».

¿Dónde podemos ver ‘El mejor’?

Desgraciadamente, en el momento de la elaboración del presente artículo, la película no está disponible bajo suscripción en ningún catálogo.

Sin embargo, sí que se encuentra en alquiler o compra en Google Play, Rakuten TV, Prime Video y Apple TV.