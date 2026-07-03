Rocío Flores sobre el documental de Rocío Jurado: «Ojalá mi madre hubiera hecho éste antes y no el que destruyó a mi familia»

La nieta de Rocío Jurado se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’ para hablar de los primeros capítulos de la serie La más grande, dedicada a su abuela y que se puede ver en Movistar Plus+. Además, la joven también ha hablado de cómo está siendo su nuevo acercamiento con Olga Moreno, la ex mujer de su padre, con la que había cortado su relación tras la separación, pero eso ha cambiado en las últimas semanas.

«Ojalá mi madre hubiera hecho este documental hace años»

Después de admitir que estaba muy nerviosa por la entrevista, Rocío Flores ha hablado del documental de Movistar + sobre su abuela que ha producido su madre, Rocío Carrasco. «Yo me entero de este proyecto por la televisión. Me pareció muy bien. Ojalá mi madre hubiera hecho este documental hace seis años y en vez de hacer el documental que ha destruido la imagen de toda mi familia. Ojalá lo hubiese hecho porque era un homenaje a la figura de mi abuela, una persona fundamental que ha hecho historia en nuestro país». Así ha vuelto a recordar Flores la docuserie Rocío: contar la verdad para estar viva’ (Telecinco), en la que Carrasco denunciaba malos tratos por parte de su ex marido y su propia hija.

La hija de Antonio David Flores ha admitido que: «Si me hubieran pedido participar en el documental, lo hubiese hecho. Sé que a Amador y a Gloria les ha llamado el productor, pero a mí, nadie».

Eso sí, Rocío Flores ha dejado claro que: «A la presentación del documental no hubiera ido porque los invitados principales a esa premiere eran mis mayores detractores, las personas que más me han destrozado públicamente (…) Que al final, esa reunión se haya reducido a un Sálvame, pues la verdad, no me parece.

«El documental me ha emocionado»

«Me ha gustado el documental, ha dicho Rocío Flores antes de aclarar que solo ha visto los dos episodios que se han emitido. «Me ha gustado a nivel documental y me he emocionado viendo imágenes de mis abuelos». Eso sí, la invitada ha aclarado que le ha «faltado ver testimonios de artistas que habían trabajado con ella. También me ha faltado ver las figuras de Gloria y Amador (hermanos de Rocío Jurado)».