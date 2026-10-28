Qué quería decir Ian Fleming, creador de James Bond, cuando dijo: «Sólo se vive dos veces: una al nacer y otra al mirar a la muerte a la cara»

El mundo del cine está en estos últimos meses pendiente de quién será el próximo James Bond. Todavía no hay nada decidido y la lista de nombres cada vez es más reducida. Pero los primeros informes apuntan a que este reboot todavía sin título –lo llamaremos Bond 26– intentará acercarse al material original de su creador, el escritor Ian Fleming. Una idea fantástica, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que a menudo la propiedad intelectual ha tenido en cuenta algunas partes de las novelas del autor británico. Por eso hoy, queremos recordar una de sus reflexiones vitales más célebres:

«Sólo se vive dos veces: una al nacer y otra al mirar a la muerte a la cara».

La cita, la cual terminó utilizando como título y epígrafe de su undécima novela (Sólo se vive dos veces) resume la idea de cómo nuestra existencia real comienza a producirse cuando tomamos conciencia de nuestra propia mortalidad. Una especie de carpe diem personalizado que no nacía simplemente de su inventiva y su relación con la ficción. La frase de Fleming reflejaba su propia vida, en paralelo a la del agente 007.

Una de las frases más célebres de Ian Fleming

Como hemos adelantado, la reflexión no era simple palabrería. La expresión de «sólo se vive dos veces» tenía un cargado componente personal y de temperamento en la propia vida de Fleming.

Entre otras cosas, porque, como los fans ya sabrán, antes de ser novelista, el escritor fue oficial de la Inteligencia Naval británica durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que vio de primera mano lo frágil que puede ser la diferencia entre estar vivo o muerto.

A nivel de salud, la cita puede verse reflejada en los excesos vividos por Fleming. Fumaba casi 70 cigarrillos todos los días y grandes cantidades de alcohol, lo que le terminó provocando un severo infarto a los 53 años. Una sensación de despedida que se volvió de pronto real, empujándolo a vivir cada segundo antes de fallecer prematuramente a los 56 años.

Por último, tenemos a su alter ego literario. El espía del MI6 ejemplifica a la perfección ese segundo nacimiento constante, al vivir mirando a la muerte en cada misión.

El contexto de la frase dentro de la novela ‘Sólo se vive dos veces’

En la novela, la historia se centra en un James Bond destrozado tras el asesinato de su esposa, Tracy, a manos del villano Blofeld. Para sacarlo de su depresión, M lo envía a una misión diplomática en Japón.

Allói, entabla una inesperada amistad con un espía japonés, Tiger Tanaka, quien en una conversación reta al agente británico a crear un haiku (poema breve japonés). El resultado es precisamente, la cita que traemos hoy.

El factor de la salud de Fleming tuvo un impacto directo en la novela, con un Bond errático y no apto para el servicio. Algo que no había sucedido hasta ese momento en la saga.

El escritor falleció a los pocos meses de la publicación, dejando que el impacto de la frase y su fuerza funcionasen como un poético y hermoso gran testamento literario.