Amazon MGM ya ha elegido al nuevo James Bond: estos son los dos actores que han llegado a la recta final del casting

En la última década, la industria cinematográfica ha tenido un nuevo Batman, otro Superman e incluso el siguiente joven intérprete que dará vida a Harry Potter en la inminente serie de HBO Max. Sin embargo, la licencia para matar del espía más famoso del celuloide se ha hecho de rogar desde el estreno de Sin tiempo para morir en 2021. Aunque ahora, la tediosa cuenta atrás para saber quién encarnará al icónico personaje de Ian Fleming podría estar llegando a su fin, según uno de los insiders más populares de Estados Unidos.

Ya en la propia promoción del filme de Cary Joji Fukunaga se hablaba de los perfiles más interesantes para recoger el testigo de Daniel Craig. Por aquel entonces, sonaban nombres como Henry Cavill, Idris Elba, Tom Holland y Tom Hardy, entre otros. No obstante, el paso del tiempo fue eliminando, una a una, dichas posibilidades con un reinicio en el que Amazon MGM terminó haciéndose con el control creativo de la saga, tras años de liderazgo familiar de Barbara Broccoli y su hermanastro, Michael G. Wilson.

El proyecto se enfocó primero en ver quién estaría detrás de la nueva etapa, rodeando al renacer audiovisual del héroe británico de puro talento. En el guion, el creador de Peaky Blinders, Steven Knight. En la dirección, el responsable de grandes títulos como Dune, La llegada o Sicario, Denis Villeneuve. El siguiente paso parece evidente y su anuncio posee un carácter inmediato de los dos nombres que han llegado a la recta final del casting: Jacob Elordi y Jack Lowden.

Elordi y Lowden: ¿Quién de los dos será el próximo James Bond?

En las últimas semanas, el perfil del actor de Slow Horses había sonado con fuerza. Entre otras cosas, porque a su compañero de reparto en la serie de Apple TV, Gary Oldman, se le escapó decir que en Amazon ya tenía la decisión tomada. Todas las miradas apuntaron a Lowden y, a los pocos días, el veterano intérprete tuvo que desdecirse, asegurando que no tenía información privilegiada del asunto. La mujer del candidato, la también actriz Saoirse Ronan, no quiso entrar en demasiados detalles, apelando a su rutina familiar y a que no podían estar pendientes de dichos rumores y habladurías al respecto.

Lowden responde a la mayoría de requisitos para el papel. Tiene 36 años, una buena altura y todavía no es tan conocido como para poder canibalizar el papel de Bond. Sin embargo, y tal y como reveló Jeff Sneider en The InSneider, el otro postulante que ha llegado a la rampa de salida es el nominado al Oscar por Frankenstein, quien además es el favorito del periodista. Si finalmente Elordi es el elegido, la decisión supondrá un profundo cambio de estrategia histórico para la propiedad intelectual. Pues nunca antes una estrella tan consolidada había fichado para ser el próximo 007. De hecho, la ex directora de casting de la IP, Debbi McWilliams, llegó a decir que el australiano no debería ocupar el puesto porque «ya sabemos demasiado de él».

Independientemente de ese punto negativo sobre su fichaje, la victoria de Elordi convertiría el anuncio en una bomba mediática y en la noticia cinematográfica más relevante del 2026.

Sneider ha explicado que la decisión está tomada y que Amazon MGM comunicará la noticia de forma oficial «muy pronto».

¿Cuándo volverá 007 al cine?

Amazon MGM planea sacar a la luz al nuevo James Bond en algún momento de los dos meses que le quedan al 2026. El objetivo es que la nueva era del personaje en los cines se estrene a finales de 2028.